Mojang prepara una serie sobre Minecraft y su desarrollo

Minecraft llegó para quedarse y convertirse en uno de los juegos más populares del mundo. Muchos fans tienen curiosidad sobre el proceso de desarrollo de sus títulos favoritos y la comunidad del juego de Mojang Studios no es una excepción.

La compañía quiere compartir anécdotas, secretos y más detalles sobre el proceso de desarrollo de Minecraft. Por tal motivo, prepara una serie de videos que revelarán cómo se creó el exitoso título.

La serie llevará por nombre How We Make Minecraft y estará disponible muy pronto. Mojang Studios liberó recientemente un teaser con un avance de este interesante proyecto.

Mojang Studios aseguró que su serie de videos busca que los jugadores y fans de la franquicia conozcan un poco más sobre su proceso de creación. La compañía compartirá información sobre el mundo, los personajes y otros componentes importantes del juego.

Creativos del estudio hablaran sobre cómo se llegó al concepto de Minecraft y sobre algunas características que fueron pensadas inicialmente, pero que fueron descartadas en el proceso de desarrollo.

“De los creadores de '10 cosas que probablemente no sabías de Minecraft ' y 'Otros proyectos mucho menos exitosos de los que preferiríamos no hablar aquí' viene una nueva serie que está en el límite de la educación!”, comentó el estudio.

El primer capítulo de How We Make Minecraft se liberará el próximo 31 de julio. Podrás verlo desde el canal oficial de Minecraft en YouTube. Por ahora, no se ha revelado cuántos capítulos habrá. Abajo te dejo su primer avance:

It’s the question that has baffled philosophers for centuries: how do we make Minecraft? On July 31st, join us for the premiere of our all-new YouTube series: How We Make Minecraft - A Step-By-Step Guide to Ripping Us Off.



Subscribe to our channel:



↣ https://t.co/bqhWiVVCZv ↢ pic.twitter.com/eWv8iOgruF