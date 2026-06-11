Los fans de Nintendo siguen hablando del nuevo Star Fox desarrollado por Velan Studios. El proyecto, que reimagina el clásico Star Fox 64, llamó la atención por su apartado visual y ya cuenta con un demo disponible para que los jugadores prueben su propuesta.

Ahora, una de las voces más importantes en la historia de la franquicia compartió su opinión. Se trata de Takaya Imamura, diseñador original de Star Fox 64, quien confesó que los nuevos gráficos le provocaron una fuerte emoción al ver cómo evolucionó la tecnología desde los días del Nintendo 64.

Una evolución gráfica que impresionó a su creador

A través de X, Imamura recordó los retos que enfrentó el equipo durante el desarrollo del juego original. Según explicó, en aquella época era complicado que el público entendiera la diferencia entre las escenas prerenderizadas y los gráficos generados en tiempo real.

El creativo comentó que muchas personas pensaban que las impresionantes secuencias de video de otras consolas representaban la potencia real del hardware. Por esa razón, el equipo de Nintendo buscó que las escenas de Star Fox 64 lucieran espectaculares sin dejar de aprovechar las capacidades gráficas en tiempo real del Nintendo 64.

Imamura explicó que el objetivo era ofrecer una presentación que pudiera competir visualmente con los videos prerenderizados de la época, mientras mostraba las ventajas únicas de los gráficos generados al instante por la consola.

“Me hizo sentir muy emocionado”

El veterano desarrollador aseguró que ver la nueva interpretación gráfica del juego le provocó una reacción muy especial. En sus palabras, esta actualización visual logró transmitir exactamente lo que imaginaba décadas atrás.

“En ese sentido, esta última mejora gráfica realmente me hizo sentir muy emocionado”, señaló Imamura en una publicación que rápidamente llamó la atención de los seguidores de la franquicia.

Las declaraciones resultan significativas porque provienen de una de las figuras clave detrás de Star Fox 64, considerado por muchos como uno de los mejores títulos de la serie. Su reacción también sirve como una muestra del trabajo realizado por Velan Studios para modernizar la experiencia sin perder la esencia del clásico.

Mientras tanto, los jugadores ya pueden probar el demo y descubrir por sí mismos si esta nueva versión está a la altura de uno de los títulos más queridos del catálogo de Nintendo.

¿Ya probaste el demo de Star Fox? ¿Crees que esta reimaginación puede superar al clásico de Nintendo 64? Cuéntanos en los comentarios.

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