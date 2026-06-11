¿Mortal Kombat 3 será una realidad? Es difícil saberlo, especialmente ahora que ya tenemos a la mano los resultados en taquilla aparentemente decepcionantes de la segunda entrega. Aun así, hay expectativas por el futuro de la franquicia en el cine y un actor levantó la mano para protagonizar su propio spin-off.

Hablamos de Joe Taslim, quien interpretó a Sub-Zero en la entrega de 2021 y a Noob Saibot en la secuela de 2026. En una entrevista reciente, se pronunció sobre la posibilidad de interpretar al personaje una vez más en un posible filme paralelo; sin embargo, sus declaraciones sugieren entre líneas que la saga podría estar en peligro.

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Joe Taslim responde a los rumores de un spin-off de Sub-Zero

Es una verdad casi absoluta que Sub-Zero es uno de los personajes más populares y queridos por los fans; al final del día, hay una razón por la que es uno de los pocos luchadores que han aparecido en todos los videojuegos de la franquicia. Por supuesto, era necesario que tuviera una participación en los filmes live-action.

Aunque el guerrero Lin Kuei tuvo una aparición muy limitada en la película de 1995, fue uno de los grandes antagonistas en el reboot cinematográfico de Mortal Kombat de 2021. Aunque el peleador pierde la vida al final de dicha cinta, en la secuela regresa con su forma de Noob Saibot.

Esa versión del personaje es Bi-Han, quien es el Sub-Zero original. Los conocedores de la franquicia creada por John Tobias y Ed Boon sabrán muy bien que Kuai Liang, el hermano menor, asume el manto en los títulos posteriores. ¿Acaso veremos algo así en una futura película? Sólo el tiempo lo dirá.

En una entrevista reciente con la revista ScreenRant, Joe Taslim, quien dio vida al personaje en las más recientes adaptaciones de la serie, se pronunció sobre los rumores que señalan que una entrega enfocada en su personaje podría suceder. Durante la charla, confirmó que, efectivamente, se habló de un posible spin-off.

Dicho esto, el actor y artista marcial oriundo de Indonesia asegura no haber oído algo nuevo más allá de las primeras conversaciones. Hay dudas sobre si una película de Mortal Kombat protagonizada por Sub-Zero se materializará, pero la celebridad de Hollywood se mostró abierto a la idea y afirmó que hay mucho material que se podría adaptar.

“Se habló de eso. Sí, pero depende. La franquicia primero tiene que sobrevivir, y luego creo que, si de alguna manera podemos [hacerlo]… No hemos oído nada, pero si quieren ir a la siguiente [película], hay una posibilidad de que tengamos esa historia”, comentó Joe Taslim en la entrevista.

Joe Taslim aprueba la idea de que haya un spin-off de Mortal Kombat protagonizado por Sub-Zero/Noob Saibot

¿Mortal Kombat 3 será cancelada? Esto es lo que se sabe de la tercera película

Hasta cierto punto, se podría argumentar que la frase “la franquicia primero tiene que sobrevivir” tiene un matiz preocupante, pues sugiere que el futuro de la saga de NetherRealm Studios en el cine es incierto. Al analizar los datos en taquilla, es fácil ver por qué muchos fans temen que la hipotética Mortal Kombat 3 sea cancelada.

La segunda entrega iba a debutar en octubre del año pasado, pero Warner Bros. Pictures y New Line Cinema movieron la fecha de lanzamiento a principios de mayo de 2026 para aprovechar la temporada de verano; sin embargo, la secuela quedó en la sombra de otros grandes estrenos, como Michael y El Diablo Viste a la Moda 2.

Mortal Kombat 2 apenas recaudó $128 millones de dólares en todo el mundo. Aunque es la película más taquillera en toda la historia de la franquicia, su éxito no está del todo claro al considerar que tuvo un presupuesto elevado de $80 millones de dólares, sin contar los gastos en marketing. Se estima que fue un fracaso comercial.

En octubre de 2025, el guionista Jeremy Slater confirmó que Warner Bros. Pictures ya lo contrató para escribir la tercera entrega; sin embargo, el creativo reveló poco antes del estreno de la secuela en 2026 que, si bien ya está cerca de terminar un primer borrador del guion, el estudio aún no da luz verde al proyecto.

Así pues, la existencia de Mortal Kombat 3 dependerá del éxito de la segunda entrega. Si bien la secuela fracasó en la taquilla internacional, hay esperanza de que las ventas en formatos caseros y el estreno en HBO Max inclinen la balanza a su favor.

A pesar de las buenas calificaciones de los fans, Mortal Kombat 2 fue un fracaso en taquilla y el futuro de la franquicia es incierto

Por ahora, se desconoce si la franquicia protagonizada por Karl Urban, Adeline Rudolph, Lewis Tan y Hiroyuki Sanada tendrá un futuro en el cine. También vale la pena señalar que ni el director Simon McQuoid ni el productor Todd Garner han confirmado que la tercera entrega siga en pie.

Pero dinos, ¿te gustaría ver una nueva secuela? Déjanos leerte en los comentarios.

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