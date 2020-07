El remake de Destroy All Humans! incluirá una misión eliminada del juego original

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Dentro de pocos días, los fans de Destroy All Humans! podrán tomar control de Crypto y volver a sembrar el caos en la Tierra gracias al remake del juego, que corrió por cuenta de Black Forest Games y THQ Nordic. Si pudiste jugar la entrega original, tal vez sabes qué esperar en este remake, pero no creas que sólo habrá mejoras gráficas y de desempeño, ya que se anunció que también se incluirá contenido nunca antes visto en forma de una misión muy peculiar.

THQ Nordic compartió un video en el que se muestra por primera vez la misión perdida The Wrong Stuff. Si el nombre de esta misión no te resulta familiar es porque en el juego original, que debutó en 2005 para PlayStation 2 y Xbox, no estuvo presente, ya que, aunque fue planeada y diseñada, al final fue eliminada, por lo que no había manera de jugarla… hasta ahora.

Por si te lo perdiste: la compañía dueña de THQ Nordic tiene en desarrollo más de 100 juegos.

Como puedes ver en el trailer, la misión fue recuperada y reconstruida cuidadosamente para incluirla oficialmente por fin en el juego. La tarea de Crypto en The Wrong Stuff consistirá en infiltrarse en la base militar Área 42 para descubrir los planes que tienen los humanos, que al parecer están conduciendo experimentos misteriosos.

Tal como sucede en otras secciones del juego, se espera que el caos no falte, pues por lo visto podrás hacer de las tuyas y emplear diferentes artículos y armas para cumplir exitosamente la misión.

No te contamos más y mejor te dejamos con el trailer de revelación.

¿Qué opinas de la adición de esta misión secreta? ¿Sabías que la misión fue eliminada del juego original? Cuéntanos en los comentarios.

El remake de Destroy All Humans! debutará el próximo martes 28 de julio en PlayStation 4, Xbox One y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con el juego si checas su ficha, igualmente, te invitamos a consultar la reseña que se publicará en LEVEL UP.

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.