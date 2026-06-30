Los fans de Splatoon tienen una cita importante esta semana. Nintendo confirmó que dedicará una transmisión especial a Splatoon Raiders, su próximo exclusivo para Nintendo Switch 2, donde revelará nuevos detalles sobre la aventura. La presentación estará acompañada por un programa de Nintendo Treehouse: Live, que permitirá ver una demostración más extensa del juego en acción.

La compañía también anunció una sorpresa para quienes siguen el universo de la franquicia desde hace años. Mientras llega el lanzamiento del título, los jugadores podrán disfrutar un nuevo cómic precuela protagonizado por uno de los grupos más populares de la saga.

Un Direct exclusivo mostrará el futuro de Splatoon Raiders

Nintendo confirmó que el 30 de junio transmitirá el Splatoon Raiders Direct, una presentación con una duración aproximada de 15 minutos. El evento comenzará a las 8:00 AM, hora del centro de México, y promete ofrecer nueva información sobre el esperado juego de Nintendo Switch 2.

Aunque la compañía todavía mantiene en secreto gran parte de la experiencia, se espera que la transmisión revele detalles sobre la historia, mecánicas, personajes y otras funciones que todavía permanecen sin anunciar.

El Direct podrá verse a través de Nintendo Today!, además de los canales oficiales de Nintendo en YouTube y Twitch.

El Treehouse permitirá ver media hora de gameplay

Las novedades no terminarán con el Direct. Apenas concluya la presentación, Nintendo iniciará una edición especial de Nintendo Treehouse: Live centrada completamente en Splatoon Raiders.

La transmisión tendrá una duración cercana a 30 minutos y mostrará gameplay sin cortes. Este tipo de eventos suele servir para observar con más detalle las mecánicas, la exploración, los combates y varias funciones que apenas aparecen durante los anuncios principales.

Todo indica que será la mejor oportunidad para conocer cómo se juega realmente este nuevo proyecto antes de su lanzamiento.

Un nuevo cómic ampliará la historia del juego

Además del evento, Nintendo anunció el estreno de Deep Cut’s Island Misadventures, un cómic precuela que expandirá el universo de Splatoon Raiders.

La historia estará protagonizada por el popular grupo Deep Cut y publicará un nuevo episodio cada día hasta el 22 de julio. El contenido podrá seguirse exclusivamente desde la aplicación Nintendo Today! para dispositivos inteligentes.

Con este movimiento, Nintendo busca mantener el interés de la comunidad mientras comparte más detalles sobre una de las exclusivas más llamativas que prepara para Nintendo Switch 2.

¿Qué esperas ver durante el Splatoon Raiders Direct? ¿Crees que el Treehouse revelará grandes sorpresas sobre el juego? Cuéntanos en los comentarios.

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