La historia de David Martínez terminó de forma inolvidable para millones de fans. Ahora, el universo de Cyberpunk 2077 está listo para volver con una nueva generación de mercenarios. CD Projekt Red, Studio Trigger y Netflix presentaron un nuevo avance de Cyberpunk: Edgerunners 2, que confirmó su estreno para otoño de este año y dejó claro que la violencia, el caos y los dramas personales seguirán siendo parte de Night City.

El nuevo video ofrece un primer vistazo a los personajes principales, varias escenas de acción y el tono oscuro que definirá esta nueva producción. Aunque comparte el mismo universo del anime original, esta entrega contará una historia totalmente independiente.

Una nueva historia en el universo de Cyberpunk 2077

Cyberpunk: Edgerunners 2 será un anime de 10 episodios que presentará un elenco completamente nuevo. La historia volverá a desarrollarse en Night City, pero dejará atrás a David y Lucy para enfocarse en otros personajes que intentarán sobrevivir dentro de una ciudad dominada por las megacorporaciones, la violencia y las modificaciones cibernéticas.

El proyecto vuelve a reunir a CD Projekt Red y Studio Trigger. Bartosz Sztybor regresa como escritor, productor y showrunner, mientras que Kai Ikarashi dirige esta nueva serie. El equipo creativo promete una historia cargada de redención, venganza y decisiones difíciles que buscará sorprender tanto a quienes vieron la primera temporada como a nuevos espectadores.

Aquí puedes ver el avance:

New legends. Same Night City.

CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2



Cyberpunk: Edgerunners 2 presents a new standalone 10-episode story from the world of Cyberpunk 2077, coming this fall, only on Netflix. pic.twitter.com/NiuRU5r3b6 — Netflix Anime (@NetflixAnime) June 29, 2026

El trailer muestra nuevos personajes y mucha acción

Como pudiste observar, el nuevo teaser deja ver persecuciones, enfrentamientos armados, explosiones y varios de los nuevos protagonistas que formarán parte de esta historia. También confirma que el estilo visual característico de Studio Trigger seguirá presente con animaciones rápidas, colores intensos y secuencias espectaculares que recuerdan al exitoso anime estrenado en 2022.

Además, el avance presenta la canción original “You Can’t Run From Me”, escrita por Maria Kelly y Drew Polovick e interpretada por Rico Nasty, mientras que Tsuneo Imahori será el encargado de la banda sonora. La serie llegará exclusivamente a Netflix durante el otoño de 2026, aunque por ahora todavía no tiene una fecha exacta de estreno.

¿Crees que Cyberpunk: Edgerunners 2 podrá igualar el impacto de la primera temporada? Cuéntanos en los comentarios.

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