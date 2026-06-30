SNK anunció THE PATH OF THE WARRIOR: ART OF FIGHTING 3 R, una versión renovada del clásico de peleas lanzado originalmente en 1996. El título será parte de la línea NEOGEO Premium Selection.

Esta nueva edición es más que una simple remasterización. Modernizará uno de los juegos más recordados de la franquicia Art of Fighting, incorporando mejoras visuales, ajustes en la jugabilidad y nuevas funciones pensadas para las plataformas actuales.

NO TE LO PIERDAS: Un rumor asegura que Grand Theft Auto VI sí llegaría a Nintendo Switch 2 y ya tendría ventana de lanzamiento

Una versión ampliada de ART OF FIGHTING 3

THE PATH OF THE WARRIOR: ART OF FIGHTING 3 R conserva la esencia del juego original, reconocido por su sistema de combate con gran libertad de movimiento, animaciones fluidas y mecánicas que en su momento marcaron diferencia dentro del género.

La remasterización introduce cambios importantes, como la incorporación de multijugador en línea y una revisión completa del sistema de combate. Sin embargo, la mayor novedad será la llegada de 2 personajes jugables inéditos, una adición que convierte esta edición en una versión expandida del título original y no únicamente en una mejora gráfica.

La letra “R” del nombre hace referencia a conceptos como Reavivar, Reajustado y Resurgimiento, además de rendir homenaje a Ryo Sakazaki y Robert Garcia, los protagonistas históricos de la saga.

King y Yuri Sakazaki se unen al roster

Una de las principales sorpresas será la incorporación de King y Yuri Sakazaki como personajes seleccionables.

Aunque ambas forman parte del universo de Art of Fighting, ninguna era jugable en la versión de 1996. Ahora debutarán dentro de este sistema de combate con movimientos adaptados a las nuevas mecánicas.

King conservará su característico estilo basado en Muay Thai, con énfasis en ataques precisos y potentes patadas, mientras que Yuri Sakazaki llegará con su estilo de Karate Kyokugen, destacando por movimientos ágiles, técnicas acrobáticas y un ritmo ofensivo más dinámico.

Balance renovado y rollback netcode

SNK también confirmó un rebalanceo completo para todos los luchadores, con el objetivo de ofrecer enfrentamientos más competitivos y ampliar las posibilidades estratégicas tanto en ataque como en defensa.

Otro de los cambios importantes será la implementación de rollback netcode, tecnología que busca reducir la latencia en las partidas en línea y ofrecer una experiencia más estable para el juego competitivo.

Además, el título incluirá mejoras en el Modo de Entrenamiento, nuevas opciones para el Modo Versus y diversas funciones de calidad de vida destinadas a facilitar el aprendizaje de los nuevos jugadores sin dejar de ofrecer profundidad para los veteranos.

ENTÉRATE: GTA VI generó polémica por su precio, pero ya es el juego más vendido en la PS Store de PS5 y cientos de personas pagan $100 USD por él

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.