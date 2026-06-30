PlayStation Plus tiene un inmenso y atractivo catálogo de juegos para disfrutar, pero no es todo lo que ofrece. Desde que la competencia entre servicios de suscripción aumentó, Sony decidió consentirnos más con sorpresas y regalos mensuales en su plataforma.

De hecho, los suscriptores activos de PlayStation Plus ya pueden conseguir gratis un fabuloso obsequio, pensado especialmente para quienes disfrutan un juego que es bastante popular en PS5 y PS4. Eso sí, toma en cuenta que sólo estará disponible por tiempo limitado.

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PlayStation Plus ofrece un atractivo regalo a todos sus suscriptores, pero sólo por tiempo limitado

En caso de que no lo sepas, PlayStation Plus ofrece cada mes recompensas y contenido cosmético para títulos muy populares. De esta forma, sus suscriptores han podido conseguir regalos para Fortnite, EA Sports FC y otros títulos que millones de jugadores disfrutan en las consolas de Sony.

Ahora, PlayStation decidió consentir una vez más a los fans de los títulos de Epic Games. Lo que pasa es que está regalando un paquete especial de recompensas para Rocket League, juego de Psyonix que sigue siendo muy popular a pesar del paso de los años.

Por tiempo limitado, los jugadores con una suscripción a PlayStation Plus pueden conseguir gratis el Rocket League Premium Cosmetic Pack, que incluye varias recompensas para personalizar y darle un toque especial a los vehículos del juego.

Para ser exactos, el paquete de regalos incluye 4 objetos: Ruedas Cristiano PW, Mejora Fuego fractal PW, Cresta de gallo PW y Onda PW, que le dan un aspecto bastante peculiar a los coches con el azul característico de PlayStation. Abajo puedes ver cómo lucen los regalos:

Los regalos para Rocket League están disponibles para todos los usuarios activos de PlayStation Plus

Como lo comentamos, las recompensas gratuitas únicamente estarán disponibles por tiempo limitado. Si tienes una suscripción activa a PlayStation Plus, basta con que busques el paquete en la PlayStation Store y lo reclames gratis. Tienes hasta el 5 de agosto para hacerlo sin costo alguno.

El servicio de PlayStation perderá atractivos juegos en julio

Mañana iniciará julio, así que es cuestión de esperar un poco más para que Sony revele los nuevos juegos que se sumarán al catálogo de PlayStation Plus. Por ahora, la lista es un misterio; sin embargo, ya conocemos los títulos que abandonarán el servicio el próximo mes.

Por si no te enteraste, debes saber que el servicio de suscripción perderá en total 12 juegos, entre los que destaca Risk of Rain 2, Onee Chanbara Origin y Tropico 6. Los títulos desaparecerán del servicio a mediados de julio, así que aún tienes algunas semanas para disfrutarlos. Abajo está la lista completa:

Bomber Crew (PS4)

Clash: Artifacts of Chaos (PS4, PS5)

Cursed to Golf (PS4, PS5)

Get Even (PS4)

Hundred Days: Winemaking Simulator (PS4, PS5)

Infinite Minigolf (PS4)

Onee Chanbara Origin (PS4)

Risk of Rain 2 (PS4, PS5)

Roki (PS4, PS5)

Source of Madness (PS4, PS5)

Space Crew: Legendary Edition (PS4)

Tropico 6 (PS4, PS5)

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con PlayStation Plus.

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