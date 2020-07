¿Fail? Parece que a Microsoft se le olvidó cerrar Mixer a tiempo

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Mixer, la plataforma de streaming, no tuvo el éxito que Microsoft esperaba, por lo que tomó la difícil decisión de acabar con este servicio. El anuncio oficial indicaba que la plataforma cerraría sus puertas el pasado 22 de julio; sin embargo, los jugadores todavía tenían la oportunidad de utilizarla.

A lo que nos referimos es que, hasta hace unos minutos, Mixer seguía operando con normalidad. De hecho, varios usuarios de redes sociales lo notaron y es que algunos streamers seguían utilizando la plataforma sin problemas un día después de su fecha de cierre oficial.

Microsoft was so busy with today that they forgot to shut down Mixer https://t.co/l3ZHmvMT0A