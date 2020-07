Xbox Series X: podrás jugar Forza Horizon 4 y más juegos a 4K y 60 fps en la consola

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Para Microsoft es importante que sus juegos actuales no queden en el olvido y quiere que la comunidad pueda disfrutarlos en Xbox Series X. Para hacer esto es importante que los juegos no sólo sean retrocompatibles, sino que también aprovechen el poder del nuevo hardware. Por eso, juegos como Forza Horizon 4, Sea of Thieves y muchos otros tendrán mejoras en Xbox Series X.

En una publicación en Xbox Wire, Microsoft anunció que 5 de sus lanzamientos recientes para Xbox One o PC tendrán soporte para Xbox Series X. Los juegos confirmados para recibir estas mejoras son Forza Horizon 4; Gears 5; Gears Tactics; Ori and the Will of the Wisps y Sea of Thieves.

Pero, ¿qué tipo de mejoras podemos esperar? En el caso de Forza Horizon 4 será un parche que nos permitirá jugarlo en 4K Ultra HD y 60 fps, así como tasas de cuadro por segundo más cortas. Por otro lado, Gears 5 correrá a 4K con HDR; texturas de calidad Ultra y HDR, mientras que Gears Tactics irá a 4K y 60 fps en Xbox Series X.

Por otro lado, como se anunció en el Xbox Game Showcase, Moon Studios está trabajando para que Ori and the Will of the Wisps corra a 120 fps en 4K HDR en la consola de próxima generación. Para finalizar, en el caso de Sea of Thieves solo se dijo que “sacará provecho de su hardware avanzado” y que tendrá con Smart Delivery.

Cabe mencionar que estos juegos también aprovecharán el SSD de Xbox Series X para presentar tiempos de carga reducidos. Eso no es todo, puesto que la velocidad del dispositivo de almacenamiento también permitirá que aprovechen Quick Resume, una característica de Xbox Series X que te permitirá cambiar de un juego a otro en segundos y seguir donde te quedaste.

Xbox Series X llegará a finales de 2020 a diferentes mercados del mundo. Puedes saber más sobre la consola de próxima generación de Microsoft si haces clic aquí.