La nueva expansión de The Outer Worlds te llevará a un misterioso asteroide

La desarrolladora Obsidian Entertainment tuvo una gran participación en el pasado Xbox Games Showcase. No sólo anunció un juego nuevo, sino que brindó actualizaciones sobre juegos conocidos, como The Outer Worlds. En la presentación se presentó la nueva expansión que traerá muchas novedades el RPG y también se reveló su fecha de estreno.

Obsidian Entertainment dedicó un espacio en el Xbox Games Showcase para compartir el primer trailer de gameplay de The Outer Worlds: Peril on Gorgon, la primera de 2 expansiones que enriquecerán el RPG.

En esta expansión, los personajes intergalácticos viajarán a Gorgon, un asteroide lejano en la Halcyon Colony, con la misión de investigar el origen de Adrena-Time. La aventura tendrá un toque pulp-noir y presentará peligros nunca antes vistos, así como nuevas armas, equipo y personajes extraños. Otro detalle interesante es que en esta expansión el límite de nivel se expandirá hasta el nivel 33, lo que permitirá a los jugadores tener más espacio para darle más habilidades y personalizar a su avatar.

Por si te lo perdiste: el nuevo juego de Obsidian Entertainment, Grounded, debutará en los siguientes días.

Obsidian Entertainment anunció que la expansión Peril on Gorgon estará disponible a partir del 9 de septiembre de este año a cambio de $14.99 USD, así que podrás conseguirla en todas las plataformas en las que está disponible The Outer Worlds.

Como te comentamos, Peril on Gorgon es la primera expansión de 2 que se tienen planeadas para el juego, la otra es Murder on Eridanos. Si planeas conseguir ambas, entonces te recomendamos adquirir el Expansion Pass, pues te dará acceso a estos 2 complementos a un precio reducido, $24.99 USD, los que tengan una suscripción a Xbox Game Pass podrán conseguir estas expansiones con un 10% de descuento. Aún no se sabe cuando estará disponible la segunda expansión.

Te dejamos con el trailer de Peril on Gorgon.

¿Qué opinas del avance? ¿Estás entusiasmado por descubrir más misterios en The Outer Worlds? Cuéntanos en los comentarios.

Si eres fan de los juegos de Obsidian, entonces deberías estar emocionado, ya que en el pasado evento la desarrolladora dio a conocer que ya trabaja en su nuevo RPG, Avowed.

The Outer Worlds está disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Puedes encontrar más sobre él si checas su ficha o si consultas nuestra reseña escrita.

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente