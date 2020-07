Fortnite: tendrás que esperar más para usar autos en el Battle Royale

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Hay algo que la comunidad de Fortnite: Battle Royale ha estado esperando con ansias y se trata del lanzamiento de los autos como vehículo del juego. Hasta ahora eso no ha sucedido y parece que , lamentablemente, no pasará por un buen rato.

Recientemente Epic Games reveló a su comunidad que tendrán que pasar “unas cuentas semanas” antes de que Fortnite: Battle Royale le de la bienvenida a esta clase de vehículos motorizados. Así pues, los jugadores tendrán que ser pacientes, ya que los autos siguen sin tener una fecha de lanzamiento.

Cabe mencionar que Epic Games no dio más detalles al respecto. Por esta razón se desconoce exactamente por qué tardará en llegar este contenido al Battle Royale. Estaremos pendientes y te informaremos cuando sepamos más.

Cabe mencionar que esta noticia llegó el jueves 23 de julio, día en el que la comunidad esperaba que se diera el debut de los autos.

La razón por la que los jugadores de Fortnite: Battle Royale esperaban esto era debido a que confiables dataminers habían apuntado ese día como la fecha de llegada de los autos. Así pues, parece que la intención de Epic Games sí era lanzarlos esta semana, pero que en el camino hubo algún tropiezo que cambió sus planes.

Fender bender? #NoSweat.

Run out of gas? That's not covered.



Our lawyers are currently sweating the policy details and fixing typos like 'otter coverage' instead of auto coverage. Due to this, many vehicles got taken for inspection.



Expect a few weeks until we're road ready. pic.twitter.com/6YdPara80q