Este juego con Smart Delivery está más barato en Xbox que en Steam y PS4

Una vez más, la tienda de Xbox nos sorprende con un precio muy atractivo. Lo que pasa es que un juego para Xbox One que tendrá versión para Xbox Series X con Smart Delivery ya está disponible en preventa. Lo interesante es que está mucho más barato que en Steam y PlayStation 4.

Estamos hablando de Yakuza: Like a Dragon, la nueva entrega de la saga de mafia japonesa. La edición Day Ichi Edition del juego de SEGA se encuentra disponible en la tienda de Xbox a cambio de $679 MXN. Como punto de comparación, este juego se ofrecerá a cambio de $900 MXN en Steam, mientras que en la PlayStation Store se ofrecerá a cambio de $59.99 USD, precio que no tiene en cuenta el IVA.

Cabe mencionar que la diferencia de precio no se limita a la versión Day Ichi Edition, puesto que la Dragon Hero Edition ($789 MXN) y la Dragon Legendary Edition ($1019 MXN) también están más baratas.

Te recordamos que esta no es la primera ocasión en la que pasó algo así. Hace unas semanas algunos lanzamientos de Ubisoft como Far Cry 6 y Assassin’s Creed: Valhalla estaban disponibles más baratos que en PC. Dicho esto, su precio incrementó poco después, así que si te interesa Yakuza: Like a Dragon te recomendamos aprovechar esta promoción lo más pronto posible.

Otros juegos del Xbox Game Showcase ya están en preventa

Ahora bien, es importante señalar que otros juegos que estuvieron presentes en el Xbox Game Showcase ya se pueden preordenar en la tienda de Xbox. Se trata de Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition y The Medium.

A continuación, te dejamos el enlace para obtenerlos:

Y a ti, ¿qué te parecieron los precios de la tienda de Xbox? Cuéntanos en los comentarios.

