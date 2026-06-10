Steam es posiblemente la plataforma de gaming más popular y utilizada en el mercado de PC. Comprar juegos allí es muy sencillo y prácticamente cualquier persona puede hacerlo, pero pronto será más complicado para algunos jugadores porque se eliminará una de las mejores formas de recargar los fondos de la cuenta.

Valve dio a conocer que removerá las tarjetas de regalo físicas, por lo que los jugadores tendrán una opción menos para agregar saldo a sus cuentas y adquirir títulos en la tienda. Esta medida se tomó por culpa de los siempre molestos y peligrosos estafadores, quienes utilizan dicho sistema para engañar a los usuarios y robarles su dinero.

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El auge de las estafas de Steam

Las tarjetas de regalo de Steam, conocidas también simplemente como Steam Gift Cards, son vales prepagados que tienen un valor monetario específico. Su función es muy simple: añadir fondos a la cartera de Steam, lo que permite comprar videojuegos digitales, DLC y cualquier otro producto que se venda en la tienda de PC.

Valve lanzó este programa en 2012, y en 2017 se expandió con la introducción de una versión digital. Lamentablemente, la alternativa física dejará de estar disponible muy pronto en las principales tiendas minoristas debido al auge de los fraudes.

Es muy común que los estafadores utilicen tarjetas de regalo para llevar a cabo sus fechorías. Es una práctica que afecta a muchas compañías, y Valve es una de ellas. Y a pesar de que la empresa liderada por Gabe Newell intentó combatir dicha actividad ilegal, ninguna estrategia rindió frutos debido a que los criminales logran adaptarse a las nuevas medidas de seguridad.

Pero, ¿cómo funcionan exactamente los engaños? ¿Los jugadores están en peligro constante? Según la Comisión Federal de Comercio, los criminales suelen contactar a las víctimas a través de un correo electrónico, una llamada telefónica o un mensaje en redes sociales.

A menudo, los delincuentes generan pánico y exigen a las personas afectadas que acudan rápidamente a una tienda para comprar una tarjeta de regalo de cualquier marca. Posteriormente, solicitan que compartan los códigos PIN ocultos, lo que les permite robar el saldo a distancia. Muchos incluso fingen ser técnicos de soporte para conseguir dicha información.

Valve añadió una advertencia en el reverso de las tarjetas de regalo de Steam debido al auge de las estafas

Valve eliminará las tarjetas de regalo física por culpa de los fraudes

Tal como descubrió la comunidad, Valve actualizó de forma sigilosa su sección de preguntas frecuentes para revelar que las tarjetas de regalo física se dejarán de vender en las tiendas y los comercios minoristas. Además, brindó más información sobre por qué tomó esa difícil decisión.

La compañía de gaming afirma que, a lo largo de los años, respondió a los fraudes y tomó numerosas medidas en un intento de prevenirlos. Según explica, trabajó con las tiendas, colaboró directamente con las autoridades, limitó el canje a la moneda local, redujo la disponibilidad de las Gift Cards de Steam e incluso añadió una advertencia al reverso.

Lamentablemente, ninguna de estas acciones logró frenar definitivamente los esfuerzos de los estafadores, quienes lograron adaptarse a los cambios. En consecuencia, se tomó la decisión de eliminar las tarjetas de regalo físicas. Esto quiere decir que la opción digital aún estará disponible como de costumbre.

La compañía detrás de Steam afirmó su intención de ya no reponer el inventario, lo que quiere decir que las unidades que todavía están disponibles en los establecimientos comerciales aún funcionarán y se podrán canjear con normalidad. El problema es que ya no habrá más stock una vez que se agote.

Valve espera que todas las existencias se acaben para finales de 2026. También recalca una vez más que aún ofrecerán las Gift Card digitales y prometió que trabajan para mejorar dicho sistema.

Se espera que las Steam Gift Card también dejen de estar disponibles en México y otros países de LATAM

Pero dinos, ¿qué opinas de esta medida? ¿Fuiste víctima de alguna estafa en los últimos años? Déjanos leerte en los comentarios.

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