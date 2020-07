¡Confirmado! El libro dedicado a Satoru Iwata llegará a Occidente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

El difunto presidente de Nintendo Satoru Iwata dejó una marca importante en los fans de Nintendo y en la industria de videojuegos en general. Sus contribuciones son ampliamente reconocidas en las diversas compañías en las que trabajó. Es por esto por lo que, hace casi un 1 año, la editorial de su colega de años Shigesato Itoi, Hobonichi, anunció que lanzaría un libro dedicado a su memoria, pero exclusivo para Japón. Las buenas noticias son que el libro llegará a Occidente.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la compañía de entretenimiento VIZ Media anunció que se hará cargo de la localización y publicación de Iwata-san, un libro que reúne varias sesiones de Iwata Ask que dejan ver más sobre el legendario directivo de Nintendo, aparte de entrevistas con Miyamoto, Shigesato Itoi y otros creativos allegados a Iwata.

El libro en Occidente tendrá algunos cambios con respecto a la versión de Japón. El nombre localizado del título en inglés será Ask Iwata: Words of Wisdom from Nintendo’s Legendary CEO y tendrá una portada algo distinta, en la que sobresalen detalles en rojo en vez de los tonos verdes de la edición japonesa. La caricatura de Satoru Iwata se conservó y adorna la carátula. Puedes verla a continuación.

Entérate: éstos son los temas que incluye el libro de Satoru Iwata.

Es importante decir que la edición de Hobonichi se conservará y éstas son buenas noticias, pues la compañía nipona tenía el deseo de que el libro llegara a Occidente y el año pasado buscaban aliados para traerlo a esta región, casi confirmando que en algún momento sería localizado. Se espera que el libro sea publicado en algún punto de primavera de 2021 y será posible conseguirlo tanto en formato físico como digital.

“Ask Iwata: Words of Wisdom from Nintendo’s Legendary CEO los invita a conocer más sobre el presidente, desarrollador de juegos y jugador que cambió por siempre la industria de los videojuegos como la conocemos. Llegará directamente a ustedes en primavera de 2021 impreso y digital”, se lee en el mensaje de VIZ Media.

Desafortunadamente, sólo se confirmó la versión en inglés, por lo que tendremos que esperar si algún día traducen el libro al español. No se dio a conocer el precio. Te mantendremos informado.

