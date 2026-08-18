Los jugadores seleccionados para participar en el Closed Network Test de The Duskbloods ya pueden comenzar a prepararse, pues FromSoftware compartió los códigos de descarga para la prueba.

Si eres uno de los afortunados que recibieron acceso, puedes hacer la descarga y tener todo listo para cuando comiencen a funcionar los servidores a finales de esta semana. Nosotros ya canjeamos el nuestro.

¿Cómo conseguir el código para descargar The Duskbloods si fuiste seleccionado para la prueba?

Lo único que tienes que hacer para tener el acceso es ir al sitio oficial del Closed Network Test y entrar en tu cuenta. Una vez ahí, te darás cuenta de que ya está disponible un código que, como jugador seleccionado, podrán canjear en la eShop de Nintendo Switch 2.

Cabe mencionar que la descarga requiere 3.8 GB de espacio, por lo que conviene revisar el almacenamiento antes de que llegue el momento de entrar en el juego.

Recuerda que es una prueba cerrada, por lo que debiste ser seleccionado para poder participar.

La prueba comenzará el viernes 21 de agosto

El Closed Network Test de The Duskbloods comenzará el viernes 21 de agosto y permanecerá activo hasta el domingo 23 de agosto.

Durante este periodo, FromSoftware podrá analizar el comportamiento de los servidores con jugadores reales y recopilar información para realizar ajustes antes del lanzamiento. La prueba también permitirá detectar problemas técnicos y hacer cambios en el balance.

Entonces, si eres de los afortunados, empieza a preparar tu Nintendo Switch 2, libera 3.8 GB de almacenamiento y mentalízate para descubrir qué clase de experiencia está preparando FromSoftware.

¿Fuiste seleccionado para participar en el Closed Network Test de The Duskbloods? Cuéntanos en los comentarios.

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