NBA 2K27: revelan las novedades en jugabilidad, The City, modo Legacy de 100 años y mucho másPor Víctor Rosas el
La exitosa franquicia de 2K Sports está lista para iniciar con una nueva temporada
Se acerca el lanzamiento de NBA 2K27 y como cada año, la exitosa franquicia deportiva de 2K Sports enciende l hype con su evento de presentación donde se detallan las novedades para una nueva temporada del mejor baloncesto del mundo.
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Las mejoras en jugabilidad de NBA 2K27
2K presentó oficialmente NBA 2K27 durante el evento Preseason Breakdown: NBA 2K27 Game Reveal. La presentación reunió las principales novedades del próximo juego de baloncesto. La compañía mostró cambios para todos sus modos y confirmó que los jugadores que reserven las ediciones Deluxe y Ultra podrán comenzar a jugar con acceso anticipado a partir del 26 de agosto.
Una de las prioridades es ofrecer una experiencia más equilibrada en la cancha. El sistema de juego incorporará nuevas herramientas ofensivas como los step-through up-and-unders, un renovado motor de bandejas y mayores opciones para personalizar el drible. Del lado defensivo habrá mejoras en la defensa con los movimientos de manos arriba, un sistema de bloqueo de tiros renovado, más opciones para cortar el avance de los rivales y un nuevo sistema de colisiones.
MyTEAM renueva su sistema de progresión
MyTEAM tendrá cambios importantes. Una de las principales novedades será el Intercambio ampliado, que permitirá utilizar cualquier carta de jugador que forme parte de la colección para aprovecharla dentro del sistema.
A esto se suma Player XP, un nuevo sistema de experiencia que permitirá subir de nivel las cartas y desbloquear recompensas adicionales. El modo también contará con modalidades multijugador rotativas, una Casa de Subastas unificada, nuevos niveles de progresión para las cartas, mejoras en el sistema Breakout y más alternativas para construir plantillas con jugadores de la NBA y la WNBA.
MyNBA apuesta por una experiencia más profunda
En MyNBA, Visual Concepts regresará a los fundamentos de la experiencia de franquicia, pero incorporando nuevas herramientas para que las decisiones del jugador tengan un mayor impacto. Entre las novedades se encuentran negociaciones de contratos basadas en las reglas actuales del convenio colectivo de la NBA y un nuevo sistema de confianza del gerente general.
Además, se incorporará MyNBA Legacy, una modalidad individual con elementos de RPG que permitirá tomar el control de las operaciones de una franquicia y, al mismo tiempo, jugar en la cancha con un solo jugador. La experiencia podrá desarrollarse durante un periodo de hasta 100 años.
The City será por primera vez una experiencia mixta
Una de las novedades más importantes de The City será la llegada de la primera ciudad con jugadores de ambos sexos dentro de la historia de la franquicia. Esto permitirá que los MyPLAYER masculinos y femeninos compitan juntos en diferentes actividades.
También debutará Crew HQ, un espacio dedicado para los grupos de jugadores. Desde allí será posible practicar, participar en partidas privadas, competir en actividades clasificatorias, avanzar en la progresión del grupo y disputar torneos de temporada.
The City también tendrá nuevos escenarios y actividades, incluyendo una versión renovada de Rucker Park dentro de Street Kings, además de Casual Corner, Daily Rivals, Player Medals y 40 niveles de REP disponibles desde el lanzamiento.
MyCAREER tendrá 5 épocas históricas
MyCAREER recibirá una de sus mayores novedades con la posibilidad de desarrollar la carrera del jugador en una de cinco épocas diferentes. Estas abarcan desde la era Magic vs. Bird de 1984 hasta la era de Stephen Curry de 2016, ofreciendo distintos contextos históricos para comenzar una carrera.
La nueva historia, titulada “Fire & Concrete”, se dividirá en 11 capítulos, por lo que será más extensa que la campaña del año anterior. La trama contará nuevamente con la participación del rapero y actor Vince Staples.
Por primera vez, además, será posible jugar MyCAREER de manera cooperativa. Los usuarios podrán invitar a un amigo a participar directamente en su carrera.
Más opciones para crear tú MyPLAYER
El MyPLAYER Builder mejorará con nuevas posibilidades de personalización y progresión. Entre sus principales novedades se encuentra una nueva ruta de creación, la incorporación de MyPLAYER femeninos, los Badge Tokens y un nuevo sistema de Synergy.
Estos sistemas permitirán tomar decisiones más estratégicas al momento de desarrollar las habilidades del personaje, con nuevas formas de mejorar las insignias y obtener bonificaciones que complementen el estilo de juego elegido.
Más profundidad para la WNBA
Los modos The W y MyWNBA buscarán ofrecer experiencias individuales más completas, con un sistema de progresión que se desarrolla conforme avanza la partida y un nuevo sistema de atributos.
También llegarán las Team Badges y Teammate Badges, que permitirán mejorar la química dentro de la cancha mediante 2 caminos de progresión diferentes. A esto se suman herramientas adicionales para administrar una franquicia de la WNBA desde los despachos.
NBA 2K HQ será la nueva aplicación complementaria
Finalmente, 2K anunció NBA 2K HQ, una aplicación diseñada para mantener conectados a los jugadores incluso cuando no están frente a su consola.
La aplicación estará disponible a partir del 21 de agosto y permitirá crear y editar MyPLAYER desde dispositivos móviles para después transferir las configuraciones directamente a la consola. También será posible compartir las creaciones mediante códigos QR.
NBA 2K HQ incluirá además mensajería en tiempo real, herramientas para administrar grupos, seguimiento de tablas de clasificación y recompensas diarias exclusivas para dispositivos móviles.
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