The Last of Us: tocan el opening de Dragon Ball GT en la guitarra de Ellie

Si bien hubo varios elementos de The Last of Us: Part II que fueron controversiales, hay algo que a casi todos les pareció genial. Nos referimos a la posibilidad de usar la guitarra de Ellie para tocar diferentes canciones. Ahora llamó la atención que alguien la aprovechó para tocar una versión del opening de Dragon Ball GT.

El usuario de YouTube VIDEOGAMES POWER, compartió un video en el que muestra a Ellie tocando el opening de Dragon Ball GT, tema que en Latinoamérica conocemos como Mi corazón encantado. El resultado es un cover que suena muy bien, puesto que no le bastó con tocar los acordes, sino que también toca la melodía de la canción.

Por lo que alcanzamos a apreciar, hacer este cover no fue para nada fácil e imaginamos que el responsable seguramente practicó mucho para lograrlo. Lo decimos puesto que tuvo que cambiar con destreza de acorde para tocar las notas correspondientes a la melodía.

¿Quieres escuchar este cover? Entonces no te contamos más y te dejamos con el video:

Cabe mencionar que este video ha sido del agrado del público. Lo decimos puesto que en tan solo en YouTube tiene más de 300,000 visitas y un montón de comentarios positivos. Además, se ha hecho viral y lo han compartido en muchas redes sociales.

Otros músicos han tocado covers en The Last of Us: Part II

Ten en cuenta que los covers en la guitarra de Ellie de The Last of Us: Part II no son nada nuevo. De hecho, en ocasiones anteriores hemos publicado sobre casos que nos llamaron la atención.

Uno de ellos fue Mark Hoppus, bajista y compositor de Blink.182, quien tocó una de las canciones de su banda con la guitarra de Ellie. Por otro lado, fans usaron este instrumento virtual para tocar versiones de canciones famosas como About a Girl de Nirvana.

Y a ti, ¿qué te parecieron estos covers? ¿Cuál es tu favorito? Cuéntanos en los comentarios.

