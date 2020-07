Animal Crossing de Switch y The Last Of Us: Part II triunfan en Europa

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Excelentes noticias llegan desde Europa para 2 exclusivos, uno de Switch y otro de PlayStation 4, pues se encuentran en la cima de los juegos más vendidos en el continente en lo que va de 2020 y fueron capaces de pelearle el primer puesto a un monstruo en ventas como lo es FIFA 20.

Un reporte de Gamesindustry.biz reveló los datos publicados por Gfk en torno a las ventas de videojuegos en Europa, en específico en 19 países, en lo que va de 2020. En ese sentido, la información indica que Animal Crossing: New Horizons y The Last of Us: Part II se encuentran en los primeros puestos de los títulos más vendidos y se codean con FIFA 20, entrega de una franquicia que es garantía de venta.

En los casos específico, el primero que da de qué hablar es Animal Crossing: New Horizons, el juego del momento en Switch, pues empató a FIFA 20 como el juego más vendido de Europa en lo que va del año al liderar las listas de venta en 7 países, misma cantidad lograda por el juego de EA Sports.

Por otra parte, la segunda posición quedó en manos de The Last of Us: Part II, exclusivo de PS4 y que pese a la polémica que rodeó su lanzamiento fue el juego más vendido en 3 países de Europa y el segundo más vendido en otras 5 naciones, posiciones que le permiten colocarse en los primeros puestos de 2020.

