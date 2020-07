Pokémon GO: ya puedes capturar a Victini, pero antes tienes que ayudarlo

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

El Pokémon GO Fest 2020 se está celebrando justo en estos momentos en Pokémon GO. El evento se llevaría a cabo durante el 25 y el 26 de julio. En el primer día hubo muchos Pokémon que rotaban cada hora y los jugadores pudieron disfrutarlo prácticamente sin problemas. Sin embargo, el Team GO Rocket no iba a quedarse fuera de este evento e hizo de las suyas una vez más, arruinando la celebración en el segundo día. Las buenas noticias es que los jugadores podrán luchar contra este temible equipo y tratar de conseguir 2 Pokémon que debutarán en Pokémon GO: Mewtwo oscuro y el Pokémon Victoria.

El segundo día de Pokémon GO Fest 2020 ya casi termina en regiones asiáticas y europeas y apenas comenzó en América. Gracias a reportes de jugadores orientales, se sabe que los planes de festejo del Pokémon GO Fest 2020 cambiaron un poco, ya que el Team GO Rocket tomó las riendas del evento.

El Team GO Rocket invadió el Pokémon GO Fest 2020

Debido a esto, la misión principal de los jugadores será detener de nueva cuenta a reclutas, a los líderes Cliff, Arlo y Sierra, así como al poderoso jefe del Team GO Rocket Giovanni. Será posible conseguir a Persian Sombra, Mawile, Beldum y Pinsir Sombra, los últimos 3 podrían ser variocolor.

El evento se llevará a cabo de las 10:00 AM a las 8:00 PM de hoy, 26 de julio (hora local). Además, durante este periodo los entrenadores podrán sustituir el movimiento Frustración de Pokémon sombra con una MT de ataque cargado. Debes saber que todo lo anterior estará disponible para todos los jugadores de Pokémon GO, independientemente si compraron un boleto para el Pokémon GO Fest 2020.

Rescata al Pokémon singular Victini

Hay más sorpresas para todos aquellos que cuenten con el boleto para el Pokémon GO Fest 2020, pues tendrán más misiones y podrán capturar Pokémon legendarios sombra, de acuerdo con información de Serebii y la página oficial de Pokémon GO.

Para empezar debes saber que la segunda línea de investigación del Pokémon GO Fest 2020 estará disponible de las 10:00 AM a las 8:00 PM (hora local) y para recibirla los usuarios tienen que tener el boleto para el Pokémon GO Fest 2020 e iniciar sesión, una vez hecho esto, la investigación se guardará y se podrá desbloquear cuando sea.

Lo más interesante es que el Team GO Rocket aparecerá más frecuentemente tanto en globos como en Poképaradas y al derrotar a los miembros de esta organización se obtendrá el doble de Polvo Estelar y el doble de Componentes misteriosos para formar un Radar Rocket.

Pero lo que emocionará más a los jugadores es que gracias a la investigación temporal exclusiva de los que compraron el boleto para el Pokémon GO Fest 2020, será posible tener encuentros con Articuno, Zapdos, Moltres y Mewtwo sombra. Es la primera vez que este último aparece en este estado. Incluso, los los jugadores podrán recibir a Victini como recompensa al vencer a Giovanni.

¿Qué te pareció el segundo día del Pokémon GO Fest 2020? ¿Conseguirás a Victini? Cuéntanos en los comentarios.

