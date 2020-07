Pokémon GO: ¡Por fin! Ya es posible ampliar el almacenamiento Pokémon

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Una de las quejas principales de los jugadores de Pokémon GO es que el almacenamiento estuviera limitado a 3000 criaturas en su capacidad completamente desbloqueada. Los entrenadores pedían constantemente a Niantic ampliar esta cifra y la desarrolladora los escuchó y anunció que ya es posible guardar cientos Pokémon más.

Desde hace algunas horas, los jugadores de Pokémon GO ya pueden ampliar el almacenamiento de Pokémon de 3000 a 3500 Pokémon. Es importante decir que esta cifra será el límite, pero para llegar a él primero debes gastar Pokémonedas.

¿Cuánto cuesta llegar al nuevo límite de almacenamiento?

Si ya contabas con 3000 espacios para Pokémon, entonces sólo necesitarás desbloquear los otros 500 espacios. El almacenamiento se vende en paquetes de 50 espacios a 200 Pokémonedas cada uno, así que será necesario gastar un total de 2000 Pokémonedas para aumentar 500 espacios. En la tienda hay un paquete de 2500 Pokémonedas que se venden a cambio de $379 MXN, aunque las opción recomendable es gastar $9 MXN en paquetes de 100 Pokémonedas, pues resulta más barato, aunque más tardado. Asimismo, te recordamos que las Pokémonedas se pueden conseguir sin gastar dinero, pero conseguir 2000 Pokémonedas es complicado y hacerlo antes del Pokémon GO Fest es prácticamente imposible.

En caso de que seas jugador nuevo, el límite de almacenamiento es de 300 espacios, por lo que, si quieres llegar al almacenamiento máximo, tendrás que gastar en total 12,800 Pokémonedas. El paquete más alto de Pokemonedas que se encuentra en el juego es de 14500 Pokémonedas y puedes conseguirlo a cambio de $1899 MXN.

Esta decisión se tomó justo a tiempo, pues el Pokémon GO Fest 2020 está por comenzar y los jugadores planeaban atrapar cientos de Pokémon durante el evento, lo que sería muy complicado si su almacenamiento estaba lleno, ya que tendrían que transferir Pokémon que apreciaban.

Attention, Trainers! The limit on Pokémon storage has now been expanded to 3500. pic.twitter.com/2eLV38jlRL — Pokémon GO (@PokemonGoApp) July 23, 2020

Saca provecho de todo el almacenamiento de Pokémon que tienes disponible

Otra alternativa para tener más espacio para almacenar Pokémon y estar preparado con un poco más de espacio para Pokémon GO es transferir todas las criaturas de Kanto o la Generación I a Pokémon: Let’s Go, Pikachu! & Let’s Go, Eevee!, con esto podrías conservar tus Pokémon al mismo tiempo que haces espacio en Pokémon GO.

Pero toma en cuenta que una vez pasados al juego de Nintendo Switch ya no será posible regresarlos a Pokémon GO, por lo que recomendamos esta opción para todos aquellos jugadores que quieran ganar un poco de espacio y que al mismo tiempo quieran aprovechar para transferir sus Pokémon a Pokémon Sword & Shield a través de Pokémon HOME. Pero si quieres seguir jugando con ellos en Pokémon GO, entonces no los transfieras a Pokémon: Let’s Go, Pikachu! & Let’s Go, Eevee! y mejor amplía tu almacenamiento con Pokémonedas.

¿Cómo recibes esta noticia? ¿Esperabas que Niantic ampliara el almacenamiento Pokémon? ¿Comprarás más espacio? Cuéntanos en los comentarios.

Ya que hablamos de Pokémon GO, te contamos que la Liga Combates GO dará inicio muy pronto y traerá algunos cambios. El título acaba de cumplir 4 años en el mercado y muchas sorpresas están en camino.

Pokémon GO está disponible en móviles. Puedes encontrar más noticias relacionadas con este título si checas nuestro minisitio dedicado a él.

