Pokémon GO: estos son los premios de ultradesbloqueo del Pokémon GO Fest 2020

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Sólo faltan unas horas para que el Pokémon GO Fest 2020 dé inicio. Niantic sabe que los jugadores están muy emocionados porque por primera vez podrán participar en este gran evento desde casa y para preparar a los Entrenadores Pokémon, recientemente compartió todo lo que se puede esperar de esta máxima celebración de los 4 años de Pokémon GO.

Antes que todo lo que te contaremos, debes saber que el Pokémon GO Fest 2020 no tendrá lugar en un lugar del mundo, sino que se llevará a cabo a través de Internet, por lo que todos los jugadores podrán formar parte de él. Para reservar tu lugar, sólo es necesario comprar un boleto a cambio de $279 MXN en la tienda dentro de la aplicación. Una vez hecho esto el boleto aparecerá en la bolsa y ganarán una insignia conmemorativa del evento anual. Además, podrás desbloquear la experiencia que durará los 2 días 25 y 26 de julio.

¿Qué pasará en el Pokémon GO Fest 2020?

La acción comenzará a partir de las 10:00 AM y terminará a las 8:00 PM ambos días y durante este periodo será posible encontrar Pokémon especiales con hábitats temáticas de fuego, agua, hierba, combate y amistad, que rotarán cada hora, por lo que cada hábitat estará disponible 2 veces al día; es decir, 2 horas.

Además, en cada hábitat habrá un Pokémon destacado. No se dieron a conocer específicamente los Pokémon que habrá, pero Niantic aseguró que serán más de 75 especies que podrán encontrarse en estado salvaje, tareas de investigación e Incursiones. Asimismo te informamos que, como los jugadores desbloquearon todos los retos de las semanas previas, lograron hacer que en el evento aparezcan los siguientes Pokémon

Chimecho

Alomomola

Chansey

Ferroseed

Grimer de Alola

Marowak de Alola

Togetic

Dratini

Litwick

Cada hora también habrá un desafío global, en el que todos los jugadores con boleto podrán participar y unir fuerzas para superar el reto. Al hacerlo, habrá bonus especiales que durarán lo que resta de la hora.

Básicamente, esa será la experiencia Pokémon GO Fest durante el sábado 25 de julio, el primer día del evento. Se espera que el segundo día sea un poco más diferente. Niantic no reveló mucho al respecto porque planea sorprender a los jugadores que cuenten con el boleto del Pokémon GO Fest 2020 y sabremos de estas sorpresas ese mismo día.

Por si te lo perdiste: ya puedes ampliar el almacenamiento de Pokémon.

Recomendaciones para disfrutar el Pokémon GO Fest 2020 al máximo

Deberás iniciar sesión cada día para recibir las 2 líneas de investigación temporal que incluye el boleto para el evento. Lo más aconsejable es llegar cuanto antes al nivel 10 para disfrutar al máximo la experiencia. Los inciensos tendrán una duración efectiva de 1 hora, por lo que te recomendamos también abastecerte de todos los necesarios para estar activo las 20 horas que durará el evento entre los 2 días. Asimismo, aprovecha para vestirte para la ocasión con los nuevos atuendos gratuitos en la tienda.

Se espera que en este evento sea necesario enviar regalos en una parte del juego, por lo que te invitamos a guardar tus regalos para enviarlos cuando el evento haya comenzado y que se requiera el envío para desbloquear un desafío.

Entérate: podrás festejar el Pokémon GO Fest 2020 con entrenadores de todo el mundo en una sala virtual.

Será posible desbloquear eventos semanales temáticos en el Pokémon GO Fest 2020

Durante el primer día del evento, el sábado 25 de julio, los entrenadores podrán completar un total de 32 desafíos globales. Por cada 8 desafíos superados, los jugadores desbloquearán eventos semanales especiales. En total podrán desbloquearse hasta 3 y estarán enfocadas en Pokémon de tipo Dragón, en Enigma y en Unova (Teselia) y cada una presentará Pokémon muy atractivos y nuevos. Te hablamos de ellas a continuación con detalles de los Pokémon que aparecerán y las fechas.

Semana del ultradesbloqueo 1: Semana del Dragón

Se desbloqueará al conseguir 8 desafíos globales.

Se llevará a cabo del 31 de julio al 7 de agosto.

Aparecerán Pokémon dragón con más frecuencia en estado salvaje: Exeggutor de Alola, Horsea, Dratini, Trapinch, Swablu, Bagon y Gible.

Huevos de 7 km: Horsea, Dratini, Trapinch, Swablu, Bagon, Gible y Deino.

Incursiones de 5 estrellas: Rayquaza.

Investigaciones temporales: 2 Deino de recompensa (posible variocolor), disponibles del 31 de julio al viernes 7 de agosto.

Semana del ultradesbloqueo 2: Semana del Enigma

Se desbloqueará al conseguir 16 desafíos globales.

Se llevará a cabo del 7 de agosto al 14 de agosto.

Aparecerán con más frecuencia en estado salvaje los Pokémon Staryu (posible variocolor), Jigglypuff, Clefairy, Lunatone, Solrock, Baltoy, Bronzor y Elgyem.

Huevos de 7 km: Cleffa, Igglybuff, Lunatone, Solrock y Elgyem.

Incursiones: Bronzong, Claydol, Elgyem y Unown con la forma “U”, “L”, “T”, “R”, “A”.

Incursiones de 5 estrellas: Deoxys (posible variocolor).

Semana del ultradesbloqueo 3: Semana de Unova (Teselia)

Se desbloqueará al completar 24 desafíos globales.

Se llevará a cabo del 14 de agosto al 21 de agosto.

Aparecerán con más frecuencia en estado salvaje los Pokémon Sewaddle, Cottonee y más criaturas de Unova, como el muy raro Emolga.

Huevos de 5 km: Bouffalant (exclusivo de Nueva York, Estados Unidos, y sus alrededores).

Incursiones: Roggenrola (posible variocolor) y otros Pokémon de Unova, como Genesect (5 estrellas, posible variocolor).

¿Estás listo para celebrar el Pokémon GO Fest 2020? ¿Qué te parecen los planes para el evento? Cuéntanos en los comentarios.

Se espera que en los próximos meses lleguen las megaevoluciones a Pokémon GO. Al parecer el Team GO Rocket trama otra fechoría y todo indica que su objetivo en esta ocasión es capturar al singular Pokémon Victini.

Pokémon GO está disponible en móviles. Puedes encontrar más noticias relacionadas con este título si checas nuestro minisitio dedicado a él.

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente