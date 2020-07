Joe Rogan dice que los videojuegos pueden ser un problema; director de God of War los defendió

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Joe Rogan, comediante anfitrión de uno de los podcast más populares en Estados Unidos, es un fanático del gaming. Sin embargo, recientemente declaró que este medio del entretenimiento puede llegar a ser un problema, ¿la razón? Cree que representan una pérdida de tiempo para la mayoría.

En el episodio 1514 de The Joe Rogan Experiencie, Rogan volvió a tocar el tema del gaming como lo ha hecho en varias ocasiones. En esta ocasión lo hizo para señalar que considera que, aunque le gustan, pueden ser un verdadero problema porque, a la mayoría de personas que los disfrutan, no los lleva a ninguna parte.

“Los videojuegos son un verdadero problema. Son un verdadero problema, ¿sabes por qué? Porque son jodidamente divertidos. Los juegas, y son muy emocionantes, pero no te llevan a ninguna parte”, explicó.

En el podcast, Rogan comparó los videojuegos con actividades como el jujitsu, deporte que, según él, puede llevar a alguien a algo de éxito después de 3 años de practicarlos. El comediante considera que lo mismo no sucede con los videojuegos.

“Podrías estar haciendo algo divertido y emocionante o simplemente jugando videojuegos. 3 años después serás el mismo chico, jugando videojuegos, esperando por el que sea el próximo juego…vas a gastar tu tiempo”, explicó.

“Video games a real problem. You know why? Because they’re f**king fun. You do them, and they’re real exciting, but you don’t get anywhere.” Joe Rogan has described video games as a “waste of time” for 'most people': https://t.co/8phVgmGYP9 pic.twitter.com/HGVgCfr7mh

Más adelante, Rogan dejó claro que su crítica hacia el gaming viene porque considera que es un pasatiempo que no te deja mucho y que son solo pocas personas las que logran destacar en este ámbito lo suficiente como para vivir de eso.

“Hay chicos que hacen un montón de dinero jugando videojuegos. Pero tienes que adaptarte, tienes que jugar varios videojuegos. Porque el juego en el que eres muy bueno, ¿cuáles son las posibilidades de que siga vigente en 5 años?”, finalizó.

Por si te lo perdiste: campeón de la Premier League cree que el gaming es una pérdida de tiempo

Queda claro que las declaraciones de Joe Rogan no son un ataque a los videojuegos y que simplemente es una crítica a la manera en la que algunos ven esta forma de entretenimiento. Pese a esto, hay quienes sintieron que era importante defender el gaming ya que Rogan es una voz muy popular.

Una de las personas que lo hizo fue Cory Barlog, director de God of War (2018). En su cuenta de Twitter, el creativo fue en contra de la idea de que el gaming sea una pérdida de tiempo, puesto que entregan buenos momentos y te ayudan a expandir tu mente. Asimismo, dejó claro que, en su opinión, entregarse momentos para relajarse es importante.

“Aprender y crecer en ocasiones significa que simplemente necesitas sentarte a leer, escuchar, ver o jugar algo para expandir tu mente. La diversión nunca es una extravagancia o algo negativo e hiriente para la humanidad. Todos tienen el derecho de tener su propia felicidad en la vida”, señaló Barlog.

learning and growing sometimes means that you simply need to sit down and read, listen, watch or play something to expand your mind.



fun is neither an extravagance nor a harmful negative to humanity.



everyone has the right to have their own joy in life.❤️ https://t.co/jTLmDrmcrl