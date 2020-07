Netflix anuncia Blood Origin, una precuela de la serie de The Witcher

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

La popularidad de The Witcher se ha catapultado todavía más con el lanzamiento de la serie live-action de Netflix. La producción se prepara para una segunda temporada, peo hay otra sorpresa más para los fans de Geralt de Rivia.

Esto te lo decimos ya que Netflix anunció esta mañana una nueva serie ambientada en el mundo de la franquicia. Será una producción live-action que es considerada un spin-off, pues no nos cuenta de manera directa las aventuras de Geralt de Rivia.

Se trata de The Witcher: Blood Origin que, como su nombre lo indica, nos dará un vistazo profundo al mundo de la franquicia y al origen de varios de sus personajes más importantes.

De acuerdo con los detalles, The Witcher: Blood Origin será una serie que nos remontará 1200 años antes de la historia de Geralt de Rivia. La producción estará a cargo de Lauren Schmidht Hissrich, creativa que es parte clave en la producción de la primera serie.

Asimismo, sabemos que el nuevo proyecto contará con la participación de Declan de Barra, músico, productor y guionista de origen irlandés. Los planes son que The Witcher: Blood Origin se divida en 6 partes.

“1200 años antes de Geralt de Rivia, los universos de los monstruos, hombres y elfos se unieron y el primer Brujo apareció. The Witcher: Blood Origin será un spin-off de acción real de The Witcher”, detalló Netflix.

Por su parte, Schmidht se mostró emocionada por poder hablar de este proyecto. La creativa afirmó que le costó guardar el secreto y que está feliz de poder explorar el lore de la saga de una manera más profunda.

Schmidht concibe la nueva serie como una precuela de la producción original, cuya primera temporada ya está disponible en Netflix. Por ahora, no hay detalles sobre la fecha de lanzamiento de la próxima serie spin-off.

