Nueva pista parece indicar que World of Warcraft está en camino a Xbox Series X

World of Warcraft es uno de los MMO más populares en toda la historia, por lo que es normal que varios se emocionaran al ver una pista que parece indicar que está en camino a Xbox Series X, la consola de próxima generación de Microsoft. Lo anterior representaría la primera vez en la que el MMO que llegó en 2004 esté disponible en consolas.

Pero, ¿por qué la gente piensa que World of Warcraft puede estar en camino a Xbox Series X? Lo que pasa es que el organismo encargado de la clasificación de videojuegos en Brasil hizo un nuevo registro para Shadowlands, la próxima expansión para World of Warcraft. Lo que llamó la atención de muchos es que señala que se trata de un lanzamiento para PC y Xbox Series X.

En caso de que no lo sepas, varios lanzamientos se han filtrado por medio de los sitios de clasificación de diferentes países. Así pues, tiene sentido que la comunidad se emocionara al ver esta información, puesto que parecía ser una pista de que por fin podríamos ver un port de World of Warcraft para una consola.

Cabe recalcar que esta información fue compartida por Gematsu y reportada por sitios como IGN y Windows Central. Dicho esto, cuando en LEVEL UP buscamos la información en el sitio del organismo no encontramos referencia a una versión para Xbox Series X de World of Warcraft. Así pues, es posible que el organismo hayan retirado esta información.

Por el momento, Blizzard Entertainment no ha hecho ningún comentario al respecto. Así pues, desconocemos si esto fue un simple error. Nos mantendremos al pendiente y te informaremos cuando sepamos más al respecto.

