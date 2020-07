Junji Ito aclara comentarios sobre su posible colaboración con Kojima

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Junji Ito dio mucho de qué hablar el pasado fin de semana, luego de que mencionara que podría formar parte de un proyecto de terror liderado por Hideo Kojima. La posibilidad definitivamente emocionó a muchos, que esperaban ver el regreso de Kojima como creador de una experiencia tenebrosa de la mano de Ito, reconocido por sus mangas de terror. Aunque el escritor e ilustrador insinuó que se trataba de algo formal, al parecer está lejos de hacerse realidad.

Luego de que sus comentarios recibieran mucha atención, Junji Ito publicó hoy, 27 de julio, un mensaje en su cuenta de Twitter en la que se expande en las declaraciones que hizo en una entrevista durante el Comic-Con 2020. Aunque en sus respuestas manejó siempre como posibilidad la colaboración con Hideo Kojima, dio a entender que el creativo ya planeaba un proyecto de terror.

Sin embargo, Ito aclaró que, si bien sí se llevaron a cabo, esas pláticas a las que hizo referencia en la entrevista fueron en realidad una conversación nada formal con Hideo Kojima, en la que el líder de Kojima Productions pidió al mangaka formar parte del desarrollo en caso de que se solidificara el proyecto.

“En una entrevista pasada, mencioné casualmente que recibí una oferta del señor Kojima, pero en realidad, fue un comentario hecho en una fiesta en la que dijo: ‘si hay una oportunidad, puedo pedir tu ayuda’. Me disculpo con el señor Kojima y todos sus fans a los que pude haber dado falsas esperanzas”, expresó el mangaka, de acuerdo con la traducción de eigogamejikkyo.

Ito mencionó en la pasada entrevista que no trabajaba en un videojuego, pero los fans se emocionaron al saber que podría participar en el proyecto de terror de Kojima. Luego de estas declaraciones, todo parece indicar que Kojima aún no trabaja formalmente en su juego de terror, aunque parece que tiene ideas muy revolucionarias.

