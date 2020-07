Hideo Kojima planea un juego de terror y está en pláticas con Junji Ito

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Aunque Hideo Kojima es reconocido ampliamente por sus títulos de ciencia ficción, como Zone of the Enders, Metal Gear o más recientemente Death Stranding, también es talentoso representando el género de terror, específicamente gracias a P.T. una genial prueba que pasó a la historia como una de las experiencias de terror mejor logradas. El proyecto no llegó a buen puerto, pero se acaba de confirmar que Kojima está planeando un título de este género y lo mejor de todo es que podría contar con la participación de un afamado artista de manga de terror.

Este mangaka del que hablamos es Junji Ito, célebre por obras como Uzumaki, Gyo y Tomie, por mencionar algunas de sus obras. Pues bien, este creativo japonés estuvo en la transmisión de Comic-Con 2020 desde casa y reveló que Kojima prepara un juego de terror en el que quiere que participe.

En la entrevista (vía Comic Book), Ito fue cuestionado si trabaja en un proyecto de videojuegos. Al principio negó que estuviera involucrado en uno, pero luego se explayó y comentó que el jefe de Kojima Productions, Hideo Kojima, lo contactó para invitarlo al desarrollo de un juego de terror y que actualmente están en pláticas.

“Conozco al director Kojima y hemos estado en pláticas de que él podría estar tener un juego de terror que puede estar desarrollando, así que me ha invitado a trabajar en él, pero aún no hay detalles al respecto”, comentó Ito a través de un traductor.

¿El nuevo juego de Hideo Kojima será de terror?, ¿será Silent Hill?

Como ves, Junji Ito no ofrece mucha información al respecto, incluso, el mangaka emplea un lenguaje propio de suposiciones al referirse a este enigmático proyecto. Es por esto por lo que no deberías tomar estas declaraciones como una confirmación de que el siguiente proyecto de Kojima Productions será del género de terror.

Lo que sí confirma es que Hideo Kojima está muy interesado en hacer realidad un juego de terror; de hecho, no es la primera vez que escuchamos esto. Hace algunos meses, los rumores sobre el posible regreso de Silent Hill estaban a la orden del día y de hecho se creyó que Kojima seria un de los encargados de este regreso de la serie de Konami. Incluso, fue el mismo Kojima el que mencionó que le gustaría hacer un juego de terror revolucionario que hiciera a los jugadores “no sólo orinar los pantalones, sino hacer popó en ellos”. Y creemos que no hay mejor manera que teniendo la influencia del legendario mangaka Junji Ito.

Hasta ahora, te recomendamos no elevar mucho tus expectativas. Pero una cosa es segura, Kojima está planeando un juego de terror y está reclutando a talentosos creativos.

¿Qué opinas de esto? ¿Crees que el proyecto de terror que planea Kojima se haga realidad? ¿Te gustaría jugarlo? ¿Estás interesado en una colaboración entre Kojima e Ito? Cuéntanos en los comentarios.

