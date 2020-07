Pronto habrá un torneo oficial de ARMS y mexicanos podrán participar

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Nintendo ofrece una amplia variedad de títulos, que brindan diversión tanto para amantes de los juegos con campañas como para los prefieren las propuestas multijugador. Dentro de esta oferta están los títulos competitivos y Nintendo brinda apoyo a esta escena con la organización de eventos de vez en cuando. Una nueva competencia se avecina y jugadores latinoamericanos podrán participar.

Nintendo anunció hoy, 27 de julio, que se muy pronto organizará un nuevo torneo de su título de pelea ARMS. El evento consistirá en un par de días con varias rondas en las que los jugadores de varias partes del mundo podrán competir y demostrar que son los mejores peleadores en ARMS. Las buenas noticias para jugadores de México es que esta región, junto con Estados Unidos y Canadá, podrá participar.

Los competidores registrados se enfrentarán el 8 de agosto a las 12:00 PM en rondas de 1 vs. 1. El número de rondas se determinará según el número de participantes. De estos combates se obtendrá a los 4 mejores jugadores, que tendrán que enfrentarse el siguiente día, 9 de agosto, para definir quién es el mejor de todos.

Aquel que resulte ser el máximo victorioso, se llevará a casa varios premios por parte de Nintendo. En específico, será acreedor de la selección de juegos Splatoon 2 y Super Smash Bros. Ultimate en formato digital. Asimismo, Ninetendo le regalará también el Fighters Pass Vol. 2, que le dará acceso a Min Min y otros 4 peleadores extra para este último título. El segundo, tercer y cuarto lugar obtendrán 2500 Puntos de oro de Nintendo (que equivalen a aproximadamente $25 USD).

Si quieres formar parte de este evento, debes registrarte en esta página antes del 8 de agosto a las 12:00 PM (hora de la Ciudad de México). Recuerda que para participar necesitarás ser mayor de edad y contar con una suscripción a Nintendo Switch Online para así poder disfrutar el juego en línea de ARMS. Puedes checar las reglas completas en este enlace.

The next entry in the @NintendoVS summer series of events packs a punch! The #ARMS NA Open August 2020 will run 8/8 – 8/9! The Grand Prize includes download codes for #SmashBrosUltimate, #Splatoon2, & the Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass Vol. 2!https://t.co/Sp37jaXwF3💪 pic.twitter.com/KOOqyXLCFv