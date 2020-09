PlayStation presenta nuevos videos de los juegos de PS4 de China Hero Project

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

En ocasiones previas te hemos contado del China Hero Project, un programa de PlayStation que busca atraer desarrollos chinos a PlayStation 4 con el fin de que lleguen a Occidente. Hoy se llevó a cabo una nueva transmisión enfocada en estos proyectos y gracias a ella pudimos echar un vistazo al progreso de los juegos que están en camino a la consola.

Hace algunas horas, PlayStation emitió una presentación con detalles actualizados de algunos de los juegos que forman parte del China Hero Project. En esta ocasión, los títulos que siguen en desarrollo y que estuvieron presentes fueron F.I.S.T., ANNO: Mutationem, Boundary, Evotinction, Convallaria e In Nightmare.

El título Boundary, un FPS espacial, presentó un nuevo trailer en el que se alcanza a leer que se lanzará pronto. De igual forma, Convallaria, un multijugador de disparos en tercera persona, compartió un nuevo trailer en el que se muestra un poco de gameplay.

Los otros 4 juegos presentaron videos de gameplay un poco más extensos. F.I.S.T. mostró varios minutos de gameplay que dejan ver las mecánicas de juego y un nuevo jefe, que tendrá 4 brazos. ANNO: Mutationem, un RPG de acción futurista, compartió algunos minutos de gameplay de combate, así como el sistema de armas e inventario y también terminó con la batalla con una gigantesca criatura.

Por si te lo perdiste: este trailer muestra más detalles sobre la historia de F.I.S.T..

Gracias a la nueva transmisión, pudimos ver un avance de gameplay de Evotinction, un juego de acción en el que para abrirte paso en la misión será necesario hackear y usar medidas sigilosas. Otro título que tendrá algunas mecánicas de sigilo será In Nightmare, una aventura en la que controlarás a un niño cuyos miedos y traumas aparecerán en el juego en forma de monstruos, de los que tendrás que escapar a lo largo de distintos niveles.

Los desarrolladores de este proyecto explicaron más sobre las habilidades del juego y como será posible usarlas para destruir a los monstruos.

Desafortunadamente, casi todos los juegos que se mostraron aún no tienen fecha de estreno y sólo se menciona que llegarán “pronto”. Todos estos títulos llegarán a Occidente por medio de PlayStation 4 y algunos también arribarán a PC.

Las malas noticias para los que esperan Lost Soul Aside, que impresionó a los fans por su apariencia, pero que no hemos sabido de él desde hace mucho tiempo, sin que de nueva cuenta no estuvo presente en la reciente emisión, pero China Hero Project confirmó que no ha sido cancelado, sino que sigue en desarrollo.

¿Qué te parecieron estos juegos? ¿Hay alguno que esperes con más emoción? Cuéntanos en los comentarios.

