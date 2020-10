Modo de Call of Duty: Modern Warfare exclusivo en PlayStation llega a Xbox y PC

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Call of Duty: Modern Warfare (2019) debutó hace casi 1 año, el 25 de octubre de 2019. Sin embargo, no fue precisamente igual para todos los jugadores, pues sólo los usuarios de PlayStation 4 pudieron acceder a todos sus modos, ya que Survival llegaría casi 1 año después a Xbox One y PC. Hay buenas noticias para los jugadores de estas 2 plataformas, porque por fin podrán jugar este modo.

Poco antes del lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare, Activision dio a conocer que el modo Special Ops: Survival llegaría como exclusiva temporal a PlayStation 4. Esto enfureció mucho a los jugadores de las demás plataformas, ya que tendrían que esperar hasta el 1 de octubre de 2020 para que la exclusividad caducara, tan sólo semanas antes de que la nueva entrega, hoy conocida como Call of Duty: Black Ops Cold War, debutara.

Por si te lo perdiste: la Temporada 6 ya comenzó y trajo muchas novedades a Call of Duty: Modern Warfare y Warzone.

Tras 1 año de espera, Survival está disponible en todas las plataformas

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y hoy por fin se disolvió esa exclusividad, por lo que los jugadores de Xbox One y PC por fin podrán disfrutar del modo Survival, que básicamente permite a los usuarios enfrentarse de forma cooperativa a hordas de enemigos que se hacen más complicadas conforme se progresa.

Para poder disfrutar este modo de juego, no tendrás que hacer nada más si ya descargaste la actualización de la Temporada 6 en PC, y en el caso de Xbox también se incluyó el Survival Pack para los usuarios de Call of Duty: Modern Warfare. Esto daría acceso al modo Survival a partir del 1 de octubre. Así pues, sólo es necesario ir a la sección Special Ops y seleccionar el modo Survival.

Te dejamos con un trailer promocional de este modo.

¿Cómo recibes esta noticia? ¿Esperabas que este modo estuviera disponible en Xbox One y PC? Cuéntanos en los comentarios.

Ya que hablamos de exclusividades de PlayStation, te contamos que sólo los usuarios de PlayStation 4 podrán jugar como Spider-Man en Marvel’s Avengers y este acuerdo también hizo enojar a usuarios de otras plataformas. Otra exclusividad que aseguró Sony fue la de Final Fantasy XVI, que hasta el momento está confirmado que será exclusivo de esta consola.

Call of Duty: Modern Warfare está disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente