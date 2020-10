Nueva pista parece confirmar la Temporada 3 de The Witcher

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

La adaptación a serie de televisión de The Witcher tuvo resultados sorprendentes para Netflix, encargada de la producción. Gracias a la gran aceptación por parte de los fans y los altos niveles de audiencia, la compañía ya confirmó una secuela, en la que ya se encuentra trabajando. Sin embargo, rumores apuntaban a que Netflix tendría planes para una tercera temporada y nuevas pistas revelan que será una realidad.

Luego del tremendo éxito de la primera temporada de la serie de Netflix de The Witcher, es normal pensar que la compañía ya prepare más temporadas. Sin embargo, hasta el momento sólo se sabe que está confirmada la Temporada 2, pero, de acuerdo con información de Redanian Intelligence, Netflix tendría contemplado trabajar en una tercera.

Hasta ahora se había considerado como un secreto a voces, pero acaba de aparecer un registro oficial en la página del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos. Según se lee en la adición, la Temporada 3 estaría a cargo de nueva cuenta de Lauren Hissrich, que fungiría como productora ejecutiva.

Imagen: Redanian Intelligence

La temporada 3 tardaría varios años en estrenarse

Lamentablemente, el registro no da más detalles sobre la producción, más allá de las fechas tentativas de 2020 a 2021. Es importante mencionar que Netflix no ha hablado nada sobre una tercera temporada, pero al parecer es cuestión de tiempo para que haga el anuncio oficial.

La Temporada 2 de The Witcher fue confirmada poco tiempo después de que la Temporada 1 se estrenara (diciembre de 2019) y su rodaje comenzó a inicios de este año. Se espera que esta nueva temporada llegue en algún punto de 2021. Tomando en cuenta lo anterior, se podría esperar que el rodaje de la Temporada 3 comience en 2021 y que la temporada completa esté disponible en algún punto de 2022 o hasta 2023.

¿Qué opinas sobre la información? ¿Eres fan de la serie de Netflix? Cuéntanos en los comentarios.

Netflix trabaja en varios proyectos de The Witcher

El éxito de la serie de The Witcher ha sido tal que ya se confirmó The Witcher: Blood Origin, una serie de 6 partes que será un spin-off ambientado 1200 años antes de los eventos de la historia original de Geralt de Rivia. Asimismo, Netflix también confirmó que trabaja en otro proyecto de la franquicia, The Witcher: Nightmare of the Wolf, que será una película animada. Las malas noticias son que tendrás que esperar para verlas, pues ninguna de estas producciones tiene fecha de lanzamiento.

