Tranquilo, crasheos de Spider-Man: Miles Morales no ponen en peligro al PS5

El PlayStation 5 gozó de un lanzamiento fuerte gracias a varios exclusivos que lo acompañaron en su día de estreno. Como en ocasiones anteriores, el inicio de una generación de consolas es susceptible a presentar varios errores relacionados con la consola o con sus juegos. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ha sido uno de los que ha presentado algunos problemas, como crasheos, pero si crees que podrían afectar a la consola, descuida, que la desarrolladora afirmó que no es así.

Como te hemos comentado en algunas notas previas, algunos títulos de esta generación que acaba de comenzar tienen algunos problemas de desempeño en las nuevas consolas de Sony y Microsoft. Algunos que han llamado más la atención son los de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, entre los cuales están varios que no sólo alteran el juego, sino que pueden ocasionar que se produzcan crasheos.

Por si te lo perdiste: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales recibió un parche que mejora la estabilidad del juego.

Al estrenar una consola lo menos que quiere un jugador es que deje de funcionar y es natural pensar que problemas como estos crasheos puedan ocasionar afectaciones en la consola y que alteren su funcionamiento permanentemente. Sin embargo, Insomniac Games, la desarrolladora del juego aclaró que estos problemas no afectan directamente a la consola.

En Twitter, un usuario luego de experimentar el error 108255-1 mostró su preocupación por que su consola quedara brickeada y cuestionó a Insomniac sobre la razón por la que no han arreglado esa inconsistencia.

Ante la preocupación del usuario, Insomniac Games le aseguró que tanto la desarrolladora como Sony trabajan para solucionar los errores de crasheos, además de que “no hay riesgo para tu consola si el juego crashea”. Dicho lo anterior, no habría manera de que una consola quede obsoleta a causa de un crasheo ni que sufra secuelas debido a éste.

Hi there - sorry to hear you hit a crash.



Both we and Sony continue to work to address crash bugs. That said, there is no risk to your console if the game crashes.