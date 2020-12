Los bailes de Kratos en Fortnite están generando opiniones encontradas

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Como se esperaba, el arranque de la nueva temporada de Fortnite llamó mucho la atención, pero especialmente esta temporada dio más de qué hablar luego de que se anunciara que el legendario dios de la guerra, Kratos (de God of War) llegaría al Battle Royale gracias a una colaboración sin paralelo. La llegada de este personaje significaba también una cosa, que podría hacer los gestos y los bailes populares de Fortnite. los jugadores ya los probaron y los resultados no han agradado a todos los fans.

Algunos usuarios compraron el nuevo traje de Fortnite con la intención de poder controlar a Kratos en el Battle Royale. Al tratarse de un skin, los usuarios también pueden hacer que replique los múltiples bailes y gestos disponibles en el juego.

Varios jugadores ya compartieron como se ve Kratos haciendo estos pases de baile y está llamando la atención por lo extraño que se ve el dios de la guerra en God of War, tomando en cuenta su comportamiento taciturno y semblante inexpresivo cuando se trata de otro sentimiento que no sea odio.

Kratos por primera vez baila en un juego y algunos fans no están contentos

Pues bien, en Fortnite es capaz de mostrar una faceta nunca antes vista, pues aparece bailando pasos como el Floss, Electro, Fresh, Flapper, los pasos de Dynamite y I'm Diamnd de BTS, la mayoría de ellos con un gesto de felicidad desbordante. Entre estos bailes destaca el de Poki, unos pasos que corrieron por cuenta por la streamer Pokimane, debido al tipo de gestos que hace y que puede replicar el destructor de dioses, mostrando una curiosa faceta.

I finally understand kpop stans. From now on, every twitter post I make will be accompanied with a dancing Kratos clip. 😍#GodofWar pic.twitter.com/Dvq8ThlS7y — 🌬️Farore🍃 (@Farore5) December 4, 2020

Did I buy Kratos so I could see him emote? Yes. #FortniteSeason5 pic.twitter.com/jyjrARab8S — RainbowUnicornSparkles!🌈✨ (@theRainbowUS) December 4, 2020

Kratos looking at himself in #Fortnite like pic.twitter.com/35pUs696Sx — тαℓєѕ σf cσσkíє 🎮 (@ArcanaLegacy) December 4, 2020

Si bien muchos tomaron esta colaboración con gracia, esto no ha agradado a muchos, que más bien se sienten indignados porque creen que es algo que no encaja con el personaje de PlayStation. Algunos creen que la compañía abarató al personaje y que es el precio que el dios de la guerra tiene que pagar para llegar a más audiencia. Otros incluso lanzaron insultos homofóbicos por la manera en la que se puede ver a Kratos bailando, tal como señalan nuestros amigos de Tarreo.

Si eres de los que se preocupa por esta imagen de Kratos, te invitamos a estar tranquilo, ya que difícilmente será canon o algo por el estilo que afecte a la serie God of War. Asimismo, te recomendamos tomar esta colaboración más a la ligera, pues se trata de un cross-ver inofensivo orientado a otro tipo de público, tomando en cuenta que God of War es clasificación Mature (mayores de edad) y Fortnite es para menores y tiene un estilo más desenfadado.

Te dejamos con un video cortesía de Tarreo para que veas a Kratos haciendo el paso de Poki. Si estás interesado en ver más bailes, te dejamos un video más extenso del usuario Zanar Aestethics.

Y tú, ¿qué opinas? ¿Te pareció buena la colaboración de God of War con Fortnite? Cuéntanos en los comentarios.

Te recordamos que Fortnite al parecer prepara más colaboraciones con otras franquicias de videojuegos. Pistas apuntan a que otro invitado en el juego será el Jefe Maestro, que incluirá también varios accesorios de Halo. Este tipo de colaboraciones ha hecho pensar a los fans de Nintendo que Samus, la famosa cazarrecompensas, también podría aparecer en el título.

Fortnite está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC y móviles. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

