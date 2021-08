Pokémon Masters EX: el fenómeno Dynamax llegó junto con Leon y Eternatus

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Pokémon está en constante proceso de expansión y uno de los principales pasos de The Pokémon Company fue el que dio con la llegada de la franquicia a dispositivos móviles. Uno de los juegos más populares es Pokémon Masters EX. Muy pronto cumplirá 2 años en el mercado y DeNA se prepara para celebrarlo con nuevas mecánicas de juego y mucho contenido nuevo.

Pokémon Masters EX goza de una muy buena cantidad de jugadores, que han permitido que siga recibiendo contenido y muy pronto cumplirá 2 años en el mercado. Este acontecimiento suele celebrarse mucho en los títulos del género gachapón o gacha y Pokémon Masters EX no será la excepción.

Hop, Leon Traje S y la evolución Dynamax ya llegaron a Pokémon Masters EX

Aún falta 1 par de semanas para que se cumplan los 2 años de Pokémon Masters EX, pero DeNa ya se está preparando con las celebraciones y ya lanzó una nueva oleada de contenido que destaca por implementar el fenómeno Dynamax (o Dinamax) en el juego.

Esta nueva mecánica acaba de debutar en la más reciente actualización gracias a Leon y Eternatus, que formarán una nueva pareja compi muy especial, pues será hasta ahora la primera y la única en poder usar un fantástico y devastador movimiento Dynamax, aparte de sus 4 movimientos básicos y su movimiento compi.

Leon luce un Traje S o Sygna fabuloso al hacer pareja con Eternatus

Para conseguirlo, al igual que en otros juegos gacha, los jugadores tendrán que reclutarlo y probar su suerte en el más reciente banner del Pokéfestival, en el cual hay 10% de probabilidades de que aparezcan parejas compi de 5 estrellas (Leon tiene un total de probabilidades de aparecer de 2%).

Aunado a esto, ya está disponible el evento especial Escudo frente a la eternidad, protagonizado por los hermanos Leon (Lionel) y Hop (Pau), ambos originarios de Pokémon Sword & Shield. este evento, al igual que el banner de Leon, estará disponible del 12 de agosto al 16 de septiembre a las 12:59 PM (hora de la Ciudad de México) y en él no sólo podrás disfrutar un capítulo con narrativa nueva y varias misiones que ofrecerán recompensas muy útiles, sino que al completarlo los jugadores podrán desbloquear gratis a la pareja compi legendaria Hop y Zamazenta, especializada, que tiene un rol de apoyo.

Aprovecha para conseguir gratis a Hop y Zamazenta

Es el momento perfecto para regresar a Pokémon Masters EX

Si eres un jugador que dejó de jugar hace tiempo ya sea por falta de contenido o porque se te agotaron las monedas, hay buenas noticias que te harán regresar, pues está en curso un evento de regreso que ofrece muchas recompensas a jugadores que estén de vuelta en el juego, aparte de que hay un evento de inicio de sesión con el que DeNA regala hasta 2600 joyas por jugador.

Asimismo, debes saber que hay muchos eventos más en curso, como capítulos de la historia principal, eventos de huevo, La sombra maquinadora (evento para conseguir gratis a Giovanni y a Mewtwo), Combates por regiones, enfrentamientos de equipos del mismo tipo, la edición más reciente de la Battle Villa (Residencia Batalla) y el Champion Stadium (Combate de Campeones, que es un modo sumamente difícil). en los próximos días estarán de vuelta más eventos normales y arenas legandarias con las cuales también podrás conseguir muchas joyas y más recompensas.

Desde luego, también hay varios banner en los cuales gastar tus joyas, como uno de Falkner y Swellow y otro de Sidney y Absol, en los cuales también pueden encontrarse otras parejas de compi que debutaron meses atrás.

Pronto podrás conseguir estas 3 parejas compi legendarias

¿Qué es Pokémon Masters EX?

En caso de que no conozcas Pokémon Masters EX, debes saber que ofrece una propuesta diferente a los títulos de la serie principal, pues su sistema de juego está basado en combates de parejas compi 3 vs. 3. Cada pareja está constituida por 1 entrenador y 1 Pokémon. El jugador controla a 3 parejas compi a la vez en contra de otro equipo controlado por la inteligencia artificial. En un combate, el usuario puede seleccionar ataques de las sus parejas compi y encadenarlos entre ellos y tratar de resistir los del oponente. El objetivo es debilitar a los 3 Pokémon contrarios.

El juego inicialmente se llamaba Pokémon Masters, pero se le añadió EX en su primer aniversario, algo que causó una curiosa confusión. A lo largo de todo este tiempo, el juego ha recibido nuevo contenido por medio de misiones de historia, eventos, actualizaciones, ajustes y por supuesto personajes nuevos, como en cualquier juego gacha.

Consigue un montón de joyas en Pokémon Masters EX

¿Qué te parecen las nuevas adiciones a Pokémon Masters EX? ¿Sigues jugándolo? Cuéntanos en los comentarios.

Pokémon Masters EX está disponible en dispositivos móviles. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

