¿La parte 2 del remake? Final Fantasy VII se expandirá en 2022, según productor

Square Enix, luego de escuchar las peticiones de los fans trajo de regreso uno de los Final Fantasy por medio de un remake que presentaba todo más bonito y con mecánicas de juego orientadas a la acción. Estamos hablando obviamente del ambicioso proyecto Final Fantasy VII Remake; que recibió muy buenas críticas aunque todavía no concluye con la historia del título original, ya que su lanzamiento sería en partes. Hasta ahora se desconoce qué ha pasado con el resto del remake, pero su productor parece que acaba de dar una interesante pista.

Como te hemos comentado, Famitsu organizó su tradicional entrevista de fin de año en la que invita a muchos desarrolladores de videojuegos para compartir un mensaje con sus fans, así como sus ambiciones para el próximo año.

En ella estuvo Yoshinori Kitase, productor del proyecto y gerente de la serie en general, y lo que llama la atención es que en su mensaje parece haber dado una pista relacionada con el inconcluso remake de Final Fantasy VII.

¿Habrá pronto noticias de Final Fantasy VII Remake?

Decimos esto porque el creativo comentó que "el mundo de Final Fantasy VII continuará expandiéndose en 2022", de acuerdo con la traducción de DualShockers. Se puede interpretar esto de diferentes maneras. Una de ellas es que Square Enix está preparándose para no sólo hablar de la segunda parte de Final Fantasy VII Remake, sino también lanzarla.

Recordemos que Final Fantasy VII Remake fue anunciado en la memorable presentación de PlayStation de E3 2015, pero tuvo que pasar mucho tiempo para que debutara en abril de 2020. Sólo se estrenó la primera parte, enfocada en los personajes; la segunda parte, pues, aparecería después, aunque sin fecha de lanzamiento confirmada.

Ya han pasado casi 2 años desde el estreno de la Parte 1, por lo que es normal pensar que estemos más cerca del lanzamiento de la Parte 2, que estará enfocada en su inmenso mundo y que continuará la historia del juego original, en especial porque Square Enix en 2019 (antes del estreno original) confirmó que ya trabajaba en la segunda parte. No se han compartido muchos detalles de este proyecto, pero lo poco que sabemos de él es que dejará atrás expectativas y sorprenderá a los fans, además de que Tetsuya Nomura, su director, quiere que no tarde mucho en estar lista. Lo anterior es todo lo que los fans del remake les gustaría creer. Pero también podría significar otra cosa.

Kitase también podría referirse a otros juegos de Final Fantasy VII

Debes saber que el remake no es el único proyecto que Square Enix tiene en desarrollo en relación con Final Fantasy VII. Hace meses la compañía reveló que trabaja en el Battle Royale Final Fantasy VII: The First Soldier, juego que Kitase espera que los fans disfruten.

Quizá el proyecto más interesante para los fans de Final Fantasy VII es Final Fantasy VII Ever Crisis, un nuevo RPG para móviles que está basado en el remake y el juego original que fue anunciado meses atrás y que llamó la atención porque se confirmó que tendría nuevos detalles de historia (Kitase podría haberse referido a esto con expandir el mundo de Final Fantasy VII).

Es importante decir también que, aunque no es la segunda parte del título, Square Enix decidió ampliar la historia del remake con el lanzamiento de Intergrade, una expansión protagonizada por Yuffie, que debutó originalmente a mediados de 2021 y pistas sugieren que la captura de movimiento comenzó casi 1 año atrás, por lo que no es descabellado que sorprenda con noticias de la segunda parte en 2022, año en el que (ya se confirmó) sabremos más sobre Final Fantasy XVI. Te mantendremos informado.

¿Qué opinas de esto? ¿Estás listo para jugar la próxima parte del remake? Cuéntanos en los comentarios.

Final Fantasy VII Remake está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Puedes encontrar más sobre él si visitas su ficha o si consultas nuestra reseña escrita.

