Nintendo confirma un nuevo Direct, ¿cuándo será y qué ofrecerá el evento?

¡Los rumores eran ciertos! Un nuevo Nintendo Direct viene en camino y se llevará a cabo muy pronto. Nintendo lo confirmó esta mañana tras muchos reportes sobre el evento y el supuesto contenido que se mostrará.

Por medio de sus redes sociales, la compañía confirmó la fecha, la hora y otros detalles importantes sobre su próxima presentación. Sabemos que no te quieres perder ninguno de los anuncios, así que a continuación te decimos cuándo y cómo ver el evento.

¿Cuándo será y cómo ver el próximo Nintendo Direct?

La presentación se llevará a cabo mañana, 14 de septiembre. Los anuncios iniciarán a las 8:00 AM, hora de la Ciudad de México. Podrás ver el Direct desde el canal oficial de Nintendo en YouTube. No te preocupes si no puedes ver el evento en directo, pues aquí te tendremos la cobertura con los anuncios más destacados.

Sabemos que el Direct durará aproximadamente 40 minutos y que ofrecerá información sobre los próximos juegos que llegarán a Switch durante el invierno. Así pues, la presentación se enfocará sólo en juegos para lo que resta del año.

¿Qué anuncios podrían hacerse en el Nintendo Direct?

Nintendo no reveló información sobre los juegos que estarán en su presentación, pero diversas filtraciones señalan que varios anuncios atractivos se acercan. Insiders aseguran que franquicias clásicas y muy queridas podrían regresar con nuevos proyectos.

También se habla de posibles remakes de juegos originales de Wii y Nintendo DS, así como más detalles del nuevo juego de la Princesa Peach.

Por supuesto, los fans también esperan algo relacionado con Metroid Prime 4. Sin embargo, es importante relacionar que todas estas posibilidades son rumores y especulaciones, así que lo mejor será esperar a mañana para conocer las sorpresas que está preparando Nintendo.

