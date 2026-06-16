Nintendo liberó recientemente nuevas actualizaciones para sus consolas, y los usuarios de Switch se llevaron una sorpresa bastante agradable. Lo que pasa es que la compañía por fin mejoró uno de los aspectos más criticados del sistema a casi una década de su lanzamiento.

La actualización 22.5.0 incluye ajustes y novedades interesantes para la primera consola híbrida de Nintendo, pero aún hay más. Los usuarios de Switch 2 también pueden descargar una nueva actualización que incluye ajustes menores.

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¿Qué mejoras incluye la actualización 22.5.0 para Nintendo Switch?

Switch está en el top de las consolas más exitosas de Nintendo. Actualmente, ha vendido más de 155 millones de unidades a nivel mundial, lo que refleja su enorme popularidad. Pese a ello, el sistema no fue perfecto, pues el Joy-Con drift y otros problemas le restaron puntos. Sin duda, uno de los detalles más criticados de la consola fue su tienda digital de juegos.

Desde 2017, la eShop de Switch recibió infinidad de críticas, pues navegar y encontrar contenido era un verdadero dolor de cabeza. Los jugadores se quejaron de la infinidad de juegos shovelware que ofrecía la tienda, la falta de herramientas para navegar por ella y su pésimo desempeño. Por fortuna, Nintendo ya resolvió este molesto problema, aunque tardó 9 años en hacerlo.

La actualización 22.5.0 para Switch hace que navegar y comprar contenido en la eShop sea una experiencia mucho más fluida, pues la tienda ya no se traba constantemente ni tarda en cargar las páginas de los juegos. Los usuarios comprobaron que las mejoras son sustanciales, así que navegar por la eShop ya no será una pesadilla.

El update también hace el color de la tienda corresponda con el tema que los jugadores usan en su consola, incluso si es el tema oscuro. Por otro lado, Nintendo añadió una opción para tener una contraseña de identidad para utilizar la tienda y hacer compras.

Navegar en la eShop de Switch dejó de ser un suplicio

Switch ahora tiene una opción para avanzar o retroceder 10 segundos con los botones ZL y ZR al ver un video en pantalla completa y, por último, Nintendo hizo ajustes de estabilidad general al dispositivo.

¿Qué novedades recibió Switch 2 con la actualización?

Nintendo también liberó la a actualización 22.5.0 para Switch 2, que incluye cambios que beneficiarán a los jugadores de ciertas regiones. Lo que pasa es que la compañía agregó los idiomas ruso y neerlandés a las opciones de accesibilidad y a los ajustes de GameChat.

De acuerdo con las notas oficiales del update, la compañía también incluyó mejoras de estabilidad para mejorar la experiencia de uso de Switch 2. Desafortunadamente, no hay otros cambios o ajustes para la actual consola híbrida de Nintendo.

Nintendo liberó ajustes menores para Switch 2

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