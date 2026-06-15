Al mirar atrás, nos daremos cuenta de que, al margen de las polémicas que azotaron a la industria del gaming, 2025 fue uno de los mejores años en términos de lanzamientos de muy buena calidad. También fue uno de los más inesperados, pues debutaron títulos que tomaron por sorpresa al mundo a los fans de consolas y PC

En caso de que un insider diga la verdad, uno de los mejores exponentes del año pasado tendrá un port para Nintendo Switch 2.

El informante en cuestión adelantó previamente que el videojuego de rol se anunciaría para la plataforma de la compañía japonesa junto a otros títulos importantes, los cuáles sí se hicieron oficiales. Tristemente, el RPG brilló por su ausencia durante la última presentación, lo que hizo que muchos fanáticos se preguntaran si el port sigue en pie.

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Clair Obscur: Expedition 33 llegaría a Nintendo Switch 2 en 2026

Afortunadamente, y de acuerdo con la fuente, el más reciente ganador al premio GOTY aún está en camino para la consola híbrida. ¿La mejor parte? El debut estaría cerca, pues aparentemente sigue previsto para este año.

Aquellos que ya unieron los puntos sabrán a la perfección que nos referimos a Clair Obscur: Expedition 33, uno de los juegos mejor calificados de 2025. Además de recibir puntuaciones casi perfectas por parte de los fans y la crítica especializada, fue un éxito comercial tras su debut en abril de 2025 y ya acumula 8 millones de unidades vendidas.

El videojuego de rol de Sandfall Interactive y Kepler Interactive debutó para Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC, lo que dejó fuera de la diversión a los fans de la antigua generación de consolas. De igual forma, los propietarios del Nintendo Switch 2 se quedaron con las ganas de probarlo.

Eso podría estar por cambiar. De acuerdo con el confiable informante NateTheHate, el port para la consola híbrida de Clair Obscur: Expedition 33 sigue en pie y debutará en algún punto de 2026, aunque tristemente no proporcionó una posible fecha de lanzamiento.

Anteriormente, el insider dijo que una versión para Nintendo Switch 2 del título de fantasía estaba en desarrollo. Esn ese mismo informe también adelantó que tanto Star Fox 64 como The Legend of Zelda: Ocarina of Time tendrían un remake, lo que finalmente resultó ser cierto; sin embargo, aún no hay información sobre un port del RPG.

“¿Sabes si Clair Obscur: Expedition 33 todavía está en planes para salir para el Nintendo Switch 2?”, preguntó un seguidor en X. “Aún llegará este año”, comentó el informante sin brindar más detalles al respecto.

Clair Obscur: Expedition 33 llegará a Nintendo Switch 2 en 2026, según el informante NateTheHate

Más juegos third-party están en camino a la consola híbrida de Nintendo

El RPG dirigido por Guillaume Broch recibió el aplauso de la industria y en este momento presume una calificación sobresaliente de 92 en Metacritic, lo que deja claro que es uno de los mejores títulos del año pasado. Con esto en mente, es muy obvio que el catálogo de Nintendo Switch 2 se beneficiaría de darle la bienvenida.

Aunque está por verse si Clair Obscur: Expedition 33 verá la luz del día en la híbrida, ya sabemos que muchos títulos third-party de importantes compañías tendrán una port para dicha plataforma. Durante el último evento del verano, se reveló que Stellar Blade, Onimusha: Way of the Sword, Kingdom Hearts IV y más títulos tendrán una versión para la consola.

Nintendo Switch 2 tendrá importantes estrenos third-party, y Clair Obscur: Expedition 33 podría ser uno de ellos

Pero dinos, ¿te gustaría que el título de rol llegue a la consola? Déjanos leerte en los comentarios.

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