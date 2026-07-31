PS Plus es uno de los servicios de suscripción más populares del mercado junto a XBOX Game Pass, pues ofrece todo tipo de beneficios para los usuarios. En esta ocasión, los jugadores ya pueden reclamar un nuevo regalo que da acceso a objetos especiales para uno de los títulos multijugador más jugados en consolas.

El programa de paga es obligatorio para acceder a las funciones en línea de los juegos de PS4 y PS5, pero hay una excepción: los free-to-play. Efectivamente, los lanzamientos gratuitos se pueden jugar online, incluso sin una membresía activa. Es por eso que Sony ofrece incentivos adicionales para motivar a los jugadores a contratar una suscripción.

Precisamente, ahora los jugadores de consolas que estén suscritos a PlayStation Plus pueden reclamar un paquete exclusivo que ofrece atuendos, skins de armas y otros beneficios para un popular videojuego competitivo. Estas recompensas adicionales ya están disponibles.

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Sony ofrece recompensas gratuitas a todos los suscriptores de PlayStation Plus

Los conocedores sabrán de sobra que el programa se divide ahora en 3 niveles principales, cada uno con su propia serie de ventajas. PS Plus Essential otorga acceso a una selección mensual de juegos gratuitos, mientras que PS Plus Extra también incluye un catálogo rotativo de títulos. Por último, PS Plus Premium (Deluxe) permite jugar una colección de experiencias retro.

La buena noticia es que todos los planes permiten reclamar sin costo adicional numerosos regalos que otorgan los free-to-play que están disponibles en la PS Store. Uno de los videojuegos multijugador más populares que a menudo forma parte de esas promociones es Call of Duty: Warzone, el ahora longevo Battle Royale de la franquicia de Activision y Microsoft.

En esta ocasión, los suscriptores de PlayStation Plus tienen la oportunidad de reclamar el apropiadamente llamado Call of Duty: Warzone - PlayStation Plus Pack 7, un paquete especial que incluye aspectos de operador, planos de armas, emblemas y demás artículos cosméticos que permiten personalizar el perfil en línea.

Este bundle tiene un precio de 1600 CP, por lo que es bueno saber que los usuarios que están suscritos en el servicio de Sony en PS4 y PS5 pueden reclamarlo totalmente gratis. Esta promoción coincide con el lanzamiento de la nueva temporada del Battle Royale, y se espera que esté disponible hasta que llegue la siguiente tanda de contenido.

En total, los jugadores del free-to-play tendrán la oportunidad de reclamar y obtener sin cargo extra más de 10 recompensas adicionales, incluidas 2 aspectos de operador, un movimiento de finisher, 4 planos de armas, un emblema exclusivo, 2 pegatinas de armas e incluso fichas de doble experiencia.

Esto es lo que incluye el Call of Duty: Warzone - PlayStation Plus Pack 7:

Aspecto de operador ― Aguas Sangrientas

Aspecto de operador ― Maniobra Letal

Plano de arma ― Fuego rebelde

Plano de arma ― Flanco derecho

Plano de arma ― Flanco izquierdo

Plano de arma ― Corte profundo

Movimiento Finisher ― Estilo mercenario

Gesto ― Mantén ... Ahora muévete

Aspecto para equipamiento ― Mercancía soltada

Amuleto de arma ― Neutralizadora

Tarjeta de visita ― Adelante, dispara

Emblema ― Trae el honor

Calcomanía de arma ― Sigue moviéndote

Calcomanía de arma ― Calavera aérea

Ficha de XP doble de armas (1 hora)

Ficha de XP doble (1 hora)

PS Plus tiene un nuevo obsequio para los fanáticos del free-to-play Call of Duty: Warzone

PlayStation Plus recibirá mucho contenido en agosto

Incluso si no juegan Call of Duty: Warzone, los usuarios tienen motivos para estar suscritos a PS Plus en las próximas semanas. En primer lugar, vale la pena recordar que la alineación mensual de juegos gratuitos de julio aún está disponible. Posiblemente el título más llamativo es CoD: Modern Warfare III.

Adicionalmente, ya conocemos la lista que se ofrecerá a los miembros de PlayStation Plus durante agosto. Los jugadores que paguen el servicio tendrán la oportunidad de conseguir sin cargo extra un total de 3 juegos, incluidos Dying Light 2 y Big Walk. Estos juegos permanecerán para siempre en la biblioteca digital si se reclaman durante el periodo correspondiente.

El programa de Sony también regalará recompensas especiales para Marvel Tokon: Fighting Souls, el próximo videojuego de lucha desarrollado por Arc System Works. Finalmente, los suscriptores de PS Plus ya pueden probar gratis LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.

Jugadores podrán acceder a mucho contenido sin costo gracias a PlayStation Plus durante agosto

Pero dinos, ¿qué opinas de estos beneficios? ¿Ya reclamaste el paquete gratuito? Déjanos leerte en los comentarios.

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