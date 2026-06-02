El Summer Game Fest 2026 ya inició y, con ello, llegó la temporada más emocionante del año para la industria de los videojuegos. PlayStation preparó un State of Play especial para la ocasión, con revelaciones para todos los usuarios de PS5 que están sedientos de nuevo contenido.

Tal como la compañía lo prometió, su show tuvo anuncios muy interesantes para sus fans. Una de las primeras revelaciones fue otro vistazo a Marvel Tōkon: Fighting Souls, el esperado juego de peleas de Arc System Works y Sony Interactive Entertainment.

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Marvel Tōkon: Fighting Souls presume a sus villanos en un nuevo avance

Marvel Tōkon: Fighting Souls es el sueño hecho realidad de muchos fanáticos de los juegos de peleas y los cómics. El título reunirá a los superhéroes y villanos más icónicos del universo de Marvel. A falta de un nuevo avance de Avengers: Doomsday, el State of Play nos ofreció otro vistazo al título de peleas.

En esta ocasión, Arc System Works preparó un video especial para presentar el poder destructivo de algunos de los villanos más poderosos del título. Vemos a Doctor Doom, el antagonista principal de la nueva era del Universo Cinematográfico de Marvel.

Por supuesto, la compañía tiene a otros icónicos villanos que también combatirán en Marvel Tōkon: Fighting Souls. El trailer reveló algunas de las habilidades especiales de Magneto, Green Globin y Carnage, archienemigos de los X-Men y Spider-Man, respectivamente.

¿Cuándo debutará Marvel Tōkon: Fighting Souls?

Los jugadores que esperan con ansias este título tendrán que esperar un poco más, pues Marvel Tōkon: Fighting Souls debutará el próximo 6 de agosto para PS5.

Sony hizo cambios a su estrategia multiplataforma y dejará de lanzar algunos títulos en PC. Por fortuna, el juego de peleas de Marvel llegará también a PC y se podrá disfrutar en plataformas como Steam.

Marvel Tōkon: Fighting Souls presentará 20 personajes en su versión de lanzamiento, según Steam

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