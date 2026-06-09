Nintendo Direct - junio de 2026: resumen con todos los anuncios del evento; confirman remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time y un nuevo XenobladePor Víctor Rosas el
¿Qué sorpresas y novedades tiene la compañía para los jugadores de Switch y Switch 2?
Aunque los eventos de videojuegos en verano han cambiado desde los tiempos de E3, el orden se mantiene de cierta forma y como ya es tradición, Nintendo cierra con las presentaciones importantes.
La compañía japonesa prepara el arranque de Switch 2 luego de su primer año en el mercado y la expectativa de los jugadores es que pronto lleguen los pesos pesados con las franquicias icónicas.
Hoy, en marco del Summer Game Fest 2026, se lleva a cabo un Nintendo Direct de 50 minutos y como siempre, en LEVEL UP tenemos para ti la cobertura en tiempo real con nuestro tradicional resumen.
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El Switch sigue vivo con la nueva entrega de Rhythm Heaven
El evento de Nintendo comenzó con un anuncio que encantará a quienes gustan de los títulos de culto de la compañía.
Hablamos de Rhythm Heaven Groove, que sale el 2 de julio e incluirá más de 80 minijuegos rítmicos y experiencias para un solo jugador.
Switch 2 muestra su poder con la nueva entrega de Onimusha
A diferencia de la primera consola híbrida, Switch 2 tiene la tecnología para estar al día con los estrenos de la industria.
Durante el Nintendo Direct se anunció que Onimusha: Way of the Sword llegará a Switch 2 el mismo día en que lo hará en otras plataformas: 25 de septiembre.
Capcom reafirma su apoyo a la actual consola de Nintendo
Switch 2 cuenta con el apoyo de las compañías más importantes y Capcom dejó claro que tiene una relación estrecha con la empresa de Kioto.
Su segundo anuncio del Direct fue la versión de Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen para la híbrida. Este RPG de acción debutará el 9 de octubre en Switch 2.
El increíble Stellar Blade llega a Switch 2
Una de las sorpresas del evento de Nintendo fue el anuncio de Stellar Blade para Switch 2.
De acuerdo con la presentación, el título de acción y combate estilizado llegará este año.
Orbitals y su propuesta retro ya tiene fecha de lanzamiento
Durante el Nintendo Direct se presentó la fecha de lanzamiento de Orbitals. Este título cooperativo tiene estilo retro y llegará en exclusiva a Switch 2 el 3 de septiembre.
Lo nuevo de los creadores de Untitled Goose Game llegará a Switch 2
El evento de Nintendo tiene propuestas para todo tipo de jugadores y durante el Direct se presentó Big Walk, la aventura cooperativa de los creadores de Untitled Goose Game. Llegará el 4 de agosto.
El juego de ONE PIECE que no sabías que necesitabas
ONE PIECE es una de las franquicias más grandes del mundo y en materia de videojuegos sorprende su diversidad.
Hace unos momentos vimos un avance de ONE PIECE: Grand Gourmet, título que te dejará crear y administrar tu restaurante flotante y tendrá más de 400 personajes.
Pokémon Pokopia recibirá su nueva actualización gratuita muy pronto
Si te clavaste con la propuesta de Pokémon Pokopia y pensabas que ya te habías librado de ella, te equivocaste.
Se reveló que su nueva expansión llegará en agosto y será gratis.
Nintendo presume Fire Emblem Fortune’s Weave
Una de las sagas de culto de Nintendo es una realidad global y los fans están más satisfechos que nunca.
Por supuesto que un nuevo Switch tendrá un nuevo Fire Emblem y hace unos momentos se presentó Fire Emblem Fortune’s Weave que llegará el 17 de septiembre.
Prepárate para enfrentar el DK Challenge en Switch Online
Uno de los atractivos de Switch Online es que cuenta con propuestas fuera de lo común inspiradas en los títulos clásicos de Nintendo.
Durante el Direct se reveló que habrá un evento por tiempo limitado. El DK Challenge se celebrará del 9 de junio al 1 de septiembre.
2 juegazos están en camino a Switch 2
Ya que la actual consola de Nintendo puede con los títulos contemporáneos, se esperan muchos ports de juegos ya lanzados en otras plataformas.
El Direct reveló que Lords of the Fallen II llegará en otoño. Por otra parte, el genial Lies of P hará lo propio el 6 de agosto.
La entrega más reciente de Devil May Cry ya tiene fecha de lanzamiento en Switch 2
Capcom fue una de las compañías que más destacó en este Direct y anunció su tercer juego del evento.
La versión definitiva de Devil May Cry V llegará a Switch 2 el 23 de junio.
Xenoblade tiene anuncios importantes
Una de las franquicias que nació en Switch fue Xenoblade Chronicles y se convirtió en una de las favoritas de los fans.
Es por eso que este Nintendo Direct tuvo noticias importantes. Primero, se lanzarán versiones mejoradas de los 3 juegos de la saga para Switch 2. Tendrán contenido nuevo.
Posteriormente, se anunció la nueva entrega de la franquicia. Xenoblade Genesis contará una nueva historia y llegará en 2027.
Es hora de ponerse en forma con Nintendo Switch Sports Resort
Otra de las franquicias jóvenes de Nintendo es Sports, la cual nació en Wii con una propuesta que se enfoca en los sensores de movimiento.
Por supuesto que Switch 2 tendrá su entrega y se trata de Nintendo Switch Sports Resort que llegará el 22 de octubre.
Ya puedes probar gratis el nuevo Star Fox
Uno de los lanzamientos más esperados del año para Switch 2 es Star Fox, remake del juego de N64.
Si no aguantas las ganas de probarlo, podrás hacerlo desde hoy pues la demo estará disponible en la eShop en las próximas horas.
FINAL FANTASY RESONANCE nos voló la cabeza
Square Enix se especializó en los juegos con estilo retro y 2.5D y es momento de unir diversos universos de Final Fantasy en una sola entrega.
FINAL FANTASY RESONANCE debutará el 22 de octubre.
El eterno Minecraft se dirige a Switch 2
Minecraft es el juego más vendido de la historia y no hay plataforma que no lo tenga. Claro, Switch 2 no se librará de él y se confirmó que este año saldrá en la consola de Nintendo.
Todo Kingdom Hearts, incluyendo la nueva entrega, estará en Switch 2
Uno de los últimos anuncios del día fue el próximo lanzamiento de la colecciones de Kingdom Hearts para Switch 2.
Los jugadores podrán disfrutar esta emocionante, pero enredada historia en la consola híbrida.
Asimismo, se confirmó que Kingdom Hearts IV saldrá en la consola híbrida el mismo día de lanzamiento que en otras plataformas.
El remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time es una realidad y llegará este año
Uno de los rumores más sonados de las últimas semanas fue sobre un remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
El evento de Nintendo cerró con el esperado anuncio y se mostraron las primeras imágenes del proyecto. Lo mejor es que saldrá este año.
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