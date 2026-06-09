Aunque los eventos de videojuegos en verano han cambiado desde los tiempos de E3, el orden se mantiene de cierta forma y como ya es tradición, Nintendo cierra con las presentaciones importantes.

La compañía japonesa prepara el arranque de Switch 2 luego de su primer año en el mercado y la expectativa de los jugadores es que pronto lleguen los pesos pesados con las franquicias icónicas.

Hoy, en marco del Summer Game Fest 2026, se lleva a cabo un Nintendo Direct de 50 minutos y como siempre, en LEVEL UP tenemos para ti la cobertura en tiempo real con nuestro tradicional resumen.

NO TE LO PIERDAS: Un conocido insider cree que Zelda: Ocarina of Time dominará el próximo Nintendo Direct y que The Duskbloods también brillará

El Switch sigue vivo con la nueva entrega de Rhythm Heaven

El evento de Nintendo comenzó con un anuncio que encantará a quienes gustan de los títulos de culto de la compañía.

Hablamos de Rhythm Heaven Groove, que sale el 2 de julio e incluirá más de 80 minijuegos rítmicos y experiencias para un solo jugador.

another look at Rhythm Heaven Groove, out July 2nd for Switch



-contains over 80 games

-supports up to 4 players on over 30 co-op games pic.twitter.com/fpEhQCbiTc — Wario64 (@Wario64) June 9, 2026

Switch 2 muestra su poder con la nueva entrega de Onimusha

A diferencia de la primera consola híbrida, Switch 2 tiene la tecnología para estar al día con los estrenos de la industria.

Durante el Nintendo Direct se anunció que Onimusha: Way of the Sword llegará a Switch 2 el mismo día en que lo hará en otras plataformas: 25 de septiembre.

Wield the Power of the Oni and prove yourself beyond measure.



Onimusha: Way of the Sword comes to #NintendoSwitch2 September 25th. pic.twitter.com/qcgjWy9aQC — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) June 9, 2026

Capcom reafirma su apoyo a la actual consola de Nintendo

Switch 2 cuenta con el apoyo de las compañías más importantes y Capcom dejó claro que tiene una relación estrecha con la empresa de Kioto.

Su segundo anuncio del Direct fue la versión de Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen para la híbrida. Este RPG de acción debutará el 9 de octubre en Switch 2.

Your unwritten epic begins! Arise and reclaim your heart in Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, launching on #NintendoSwitch2 October 9th. pic.twitter.com/wjqtRvRqSD — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) June 9, 2026

El increíble Stellar Blade llega a Switch 2

Una de las sorpresas del evento de Nintendo fue el anuncio de Stellar Blade para Switch 2.

De acuerdo con la presentación, el título de acción y combate estilizado llegará este año.

Humanity’s last hope arrives. Take on the role of EVE of the 7th Airborne Squad and battle to reclaim Earth. Stellar Blade arrives on Nintendo Switch 2 in 2026. #NintendoDirect @StellarBlade pic.twitter.com/wJ8MjQtIze — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 9, 2026

Orbitals y su propuesta retro ya tiene fecha de lanzamiento

Durante el Nintendo Direct se presentó la fecha de lanzamiento de Orbitals. Este título cooperativo tiene estilo retro y llegará en exclusiva a Switch 2 el 3 de septiembre.

Step into a retro anime–inspired world and team up in 2-player co-op to solve puzzles and save your home. @OrbitalsGame is coming exclusively to Nintendo Switch 2 on Sept 3. Pre-order later today! #NintendoDirect pic.twitter.com/u9NwXZQc9R — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 9, 2026

Lo nuevo de los creadores de Untitled Goose Game llegará a Switch 2

El evento de Nintendo tiene propuestas para todo tipo de jugadores y durante el Direct se presentó Big Walk, la aventura cooperativa de los creadores de Untitled Goose Game. Llegará el 4 de agosto.

From the creators of Untitled Goose Game comes Big Walk, a co-op multiplayer adventure where teamwork and communication are key. Get lost together, stay connected, and maybe cause a little mischief along the way. Coming to Nintendo Switch 2 on Aug 4. #NintendoDirect pic.twitter.com/jMp3NZRZXQ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 9, 2026

El juego de ONE PIECE que no sabías que necesitabas

ONE PIECE es una de las franquicias más grandes del mundo y en materia de videojuegos sorprende su diversidad.

Hace unos momentos vimos un avance de ONE PIECE: Grand Gourmet, título que te dejará crear y administrar tu restaurante flotante y tendrá más de 400 personajes.

Season the seas! Set sail and build a floating restaurant with the Straw Hat Crew in ONE PIECE: Grand Gourmet—opening Oct 23 on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch. #NintendoDirect pic.twitter.com/Ukj4kb0WLH — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 9, 2026

Pokémon Pokopia recibirá su nueva actualización gratuita muy pronto

Si te clavaste con la propuesta de Pokémon Pokopia y pensabas que ya te habías librado de ella, te equivocaste.

Se reveló que su nueva expansión llegará en agosto y será gratis.

The Pokémon Pokopia Expansion Pass paid DLC is available for purchase today. Part 1: Bubbly Basin is planned for release this August!



Enjoy an underwater town, new Pokémon to encounter, furniture, and outfits for Ditto. #NintendoDirecthttps://t.co/FIHb61bgj8 pic.twitter.com/Purdio9IcV — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 9, 2026

Nintendo presume Fire Emblem Fortune’s Weave

Una de las sagas de culto de Nintendo es una realidad global y los fans están más satisfechos que nunca.

Por supuesto que un nuevo Switch tendrá un nuevo Fire Emblem y hace unos momentos se presentó Fire Emblem Fortune’s Weave que llegará el 17 de septiembre.

In the capital of the Dagdan Empire, powerful fighters gather to participate in the Heroic Games, where the winner is granted one wish.



Which of the four unique heroes will you choose?

👦 Cai

🗡️ Dietrich

👑 Theodora

🎶 Leda#FireEmblem Fortune’s Weave comes exclusively to… pic.twitter.com/2DDBl2LqKK — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 9, 2026

Prepárate para enfrentar el DK Challenge en Switch Online

Uno de los atractivos de Switch Online es que cuenta con propuestas fuera de lo común inspiradas en los títulos clásicos de Nintendo.

Durante el Direct se reveló que habrá un evento por tiempo limitado. El DK Challenge se celebrará del 9 de junio al 1 de septiembre.

For a limited time only on Nintendo Switch 2, take on challenges in Donkey Kong Bananza and other select Donkey Kong Nintendo Classics titles via Nintendo Switch Online.



Active Nintendo Switch Online members can earn collectible digital Challenge Cards. pic.twitter.com/ikyp5gWdOq — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 9, 2026

2 juegazos están en camino a Switch 2

Ya que la actual consola de Nintendo puede con los títulos contemporáneos, se esperan muchos ports de juegos ya lanzados en otras plataformas.

El Direct reveló que Lords of the Fallen II llegará en otoño. Por otra parte, el genial Lies of P hará lo propio el 6 de agosto.

As the eternal night draws near, a hero must rise for a God to fall.

Battle against the darkness in the action-RPG, Lords of the Fallen II, arriving on Nintendo Switch 2 this fall. #NintendoDirect @lotfgame pic.twitter.com/QeepcUt4T7 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 9, 2026

Survive the full saga of Krat's fall in Lies of P: Complete Edition, coming to Nintendo Switch 2 on Aug 6. Pre-order later today! #NintendoDirect @LiesofP pic.twitter.com/6trplDIq1P — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 9, 2026

La entrega más reciente de Devil May Cry ya tiene fecha de lanzamiento en Switch 2

Capcom fue una de las compañías que más destacó en este Direct y anunció su tercer juego del evento.

La versión definitiva de Devil May Cry V llegará a Switch 2 el 23 de junio.

Jackpot! Jump into Devil May Cry's signature action at a smooth 60fps in both TV and handheld mode as Nero, Dante, V, and Vergil when Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition slashes its way onto Nintendo Switch 2 on June 23. Pre-order later today. #NintendoDirect @DevilMayCry pic.twitter.com/9Ky9dUkQbG — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 9, 2026

Xenoblade tiene anuncios importantes

Una de las franquicias que nació en Switch fue Xenoblade Chronicles y se convirtió en una de las favoritas de los fans.

Es por eso que este Nintendo Direct tuvo noticias importantes. Primero, se lanzarán versiones mejoradas de los 3 juegos de la saga para Switch 2. Tendrán contenido nuevo.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition, and its upgrade pack, are available today.



Additionally, the digital Nintendo Switch 2 Editions of Xenoblade Chronicles 2 & Xenoblade Chronicles 3 will be available July 30 & Dec 3 respectively.… pic.twitter.com/enD49bE6Ex — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 9, 2026

Posteriormente, se anunció la nueva entrega de la franquicia. Xenoblade Genesis contará una nueva historia y llegará en 2027.

Xenoblade Genesis, a new beginning for the series, is coming exclusively to Nintendo Switch 2 in 2027. #NintendoDirect pic.twitter.com/9AbY81aEfo — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 9, 2026

Es hora de ponerse en forma con Nintendo Switch Sports Resort

Otra de las franquicias jóvenes de Nintendo es Sports, la cual nació en Wii con una propuesta que se enfoca en los sensores de movimiento.

Por supuesto que Switch 2 tendrá su entrega y se trata de Nintendo Switch Sports Resort que llegará el 22 de octubre.

Play 12 sports with intuitive motion controls when Nintendo Switch Sports Resort, the latest game in the series, releases exclusively for Nintendo Switch 2 on Oct 22! #NintendoDirect pic.twitter.com/16AqJ0PQDQ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 9, 2026

Ya puedes probar gratis el nuevo Star Fox

Uno de los lanzamientos más esperados del año para Switch 2 es Star Fox, remake del juego de N64.

Si no aguantas las ganas de probarlo, podrás hacerlo desde hoy pues la demo estará disponible en la eShop en las próximas horas.

Blast off for adventure across the Lylat System with Fox McCloud and his crew when #StarFox launches for Nintendo Switch 2 on June 25. #NintendoDirect



Pre-order and download a demo of the game today: https://t.co/j6vYviP6ge pic.twitter.com/EXYYxl2MLb — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 9, 2026

FINAL FANTASY RESONANCE nos voló la cabeza

Square Enix se especializó en los juegos con estilo retro y 2.5D y es momento de unir diversos universos de Final Fantasy en una sola entrega.

FINAL FANTASY RESONANCE debutará el 22 de octubre.

Prepare for an adventure brought to life through magic and crystals, and fight alongside Visions of beloved @FINALFANTASY characters. FINAL FANTASY RESONANCE launches Oct 22 on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch. #NintendoDirect pic.twitter.com/x5ntn9yIKo — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 9, 2026

El eterno Minecraft se dirige a Switch 2

Minecraft es el juego más vendido de la historia y no hay plataforma que no lo tenga. Claro, Switch 2 no se librará de él y se confirmó que este año saldrá en la consola de Nintendo.

Create. Explore. Survive. @Minecraft is coming to Nintendo Switch 2 this year—with Vibrant Visuals bringing a dazzling cosmetic overhaul. #NintendoDirect pic.twitter.com/JLsN9xLgEe — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 9, 2026

Todo Kingdom Hearts, incluyendo la nueva entrega, estará en Switch 2

Uno de los últimos anuncios del día fue el próximo lanzamiento de la colecciones de Kingdom Hearts para Switch 2.

Los jugadores podrán disfrutar esta emocionante, pero enredada historia en la consola híbrida.

Asimismo, se confirmó que Kingdom Hearts IV saldrá en la consola híbrida el mismo día de lanzamiento que en otras plataformas.

Follow your heart and strengthen your bonds. The complete KINGDOM HEARTS Collection [I~III] comes to Nintendo Switch 2 on Oct 8. Pre-order later today! #NintendoDirect pic.twitter.com/SwwLxusnE3 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 9, 2026

KINGDOM HEARTS IV is coming to Nintendo Switch 2 and will be available day and date at launch! #NintendoDirect @KingdomHearts pic.twitter.com/swgaZEfrNz — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 9, 2026

El remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time es una realidad y llegará este año

Uno de los rumores más sonados de las últimas semanas fue sobre un remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

El evento de Nintendo cerró con el esperado anuncio y se mostraron las primeras imágenes del proyecto. Lo mejor es que saldrá este año.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time will be reborn on Nintendo Switch 2 in 2026. #NintendoDirect pic.twitter.com/t3qz5IVv5u — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 9, 2026

ENTÉRATE: ¿Marvel’s Blade fue cancelado? Insider explica qué pasó con el juego de Arkane Lyon y por qué estuvo ausente en el XBOX Games Showcase 2026

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Nota en desarrollo