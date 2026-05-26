Hoy más que nunca es evidente que el gaming es un pasatiempo que cualquier persona puede disfrutar, independientemente de su edad o profesión. En los últimos años hemos visto las historias de muchos adultos mayores que pasan su tiempo libre con sus videojuegos favoritos, y de vez en cuando surgen casos que son muy cautivadores y dan la vuelta al mundo.

Precisamente, hace algunos días se viralizó la historia de GrannyGamingz, una abuela gamer que comenzó a realizar transmisiones en vivo para mostrar sus habilidades en VALORANT. Una tragedia familiar hizo que se alejara de Internet, pero ahora está de vuelta por una buena causa.

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Abuela gamer conquista el Internet con sus streams de VALORANT

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Mediante un post en redes sociales, la creadora de contenido de 51 años expuso su caso y reveló el motivo por el que empezó su canal de YouTube y Twitch en primer lugar.

En su comunicado, GrannyGamingz explica que comenzó su carrera en Internet como streamer a petición de su hija Brooke, quien creía que su madre podría lidiar con los trolls de Internet. Todo esto tuvo lugar entre 2022 y 2023, y desde entonces ha logrado construir una pequeña pero fiel comunidad.

“Acepté a regañadientes y me sorprendió que la gente realmente me mira”, comentó la youtuber y streamer.

GrannyGamingz empezó a jugar VALORANT y hacer streams gracias a Brooke, su hija

Actualmente, la creadora tiene poco más de 3000 suscriptores en su canal de YouTube y 2000 seguidores en su perfil de Twitch gracias a sus streams en los que intenta subir de rango en VALORANT. Justo en este momento se encuentra en una transmisión en vivo, y casi 500 personas ven sus partidas en el FPS de Riot Games.

Hace algunos días, el caso de GrannyGamingz se hizo viral en Internet después de que la comunidad descubriera el verdadero motivo por el que, tras una pausa repentina, volvió a realizar transmisiones en vivo. Y es que espera que su contenido le permita recaudar fondos para comprar una lápida para su hija fallecida.

GrannyGamingz busca el apoyo de sus fans

“En 1998, Dios escuchó mis oraciones y me dio una niña preciosa, muy amada y adorada. En 2023, me la arrebataron por culpa de una negligencia hospitalaria. Nunca sentí un dolor tan profundo ni una pena tan grande”, comentó la streamer en su mensaje de redes sociales.

GrannyGamingz explica que su hija Brooke sufría graves problemas de salud y se sometió a un segundo trasplante de riñón en octubre de 2022. Debido a complicaciones que surgieron tras la operación, la joven desarrolló linfoma y finalmente falleció en octubre de 2023.

La abuela gamer acusa al hospital de negligencia médica, pues argumenta que la institución no detectó a tiempo el cáncer de su hija y que, cuando finalmente lo detectaron, ya era demasiado tarde. En su mensaje reconoce que nunca imaginó que volvería a jugar VALORANT después del fallecimiento de Brooke, pues no se veía capaz de continuar sin su “compañera de juego”.

GrannyGamingz juega VALORANT en stream para recaudar fondos y comprar una lápida digna para su hija fallecida

A pesar del difícil momento que vive, GrannyGamingz regresó a las andadas y retomó sus transmisiones en vivo con un objetivo: recaudar dinero para pagar una lápida digna para su hija.

“Volví a hacer transmisiones en directo para su lápida; todo lo que gano en Twitch está en una cuenta de ahorros, y no lo toco”, afirmó la creadora de contenido. Los fanáticos pueden realizar un donativo a través de la plataforma Streamlabs.

Pero dinos, ¿qué opinas de este caso cautivador? ¿Conoces alguna historia similar? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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