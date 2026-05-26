La combinación PlayStation y juegos como servicio es un desastre y la compañía japonesa observa su realidad tras apostar por las experiencias multijugador en línea como parte de una mala estrategia ejecutada por Jim Ryan.

Hace unos momentos, se anunció el cierre de otro título de este tipo que fue lanzado por Sony Interactive Entertainment en 2021.

Hablamos de Destruction AllStars, que tiene los días contados y se despide con más pena que gloria.

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PlayStation elimina Destruction AllStars, otro de sus fallidos juegos como servicio

Hace unos momentos y a través de un correo electrónico oficial, Sony anunció el retiro de Destruction AllStars de la PlayStation Store a partir de hoy.

El juego como servicio ya no se encuentra en la tienda de PlayStation. Ya no se puede adquirir y tampoco se puede pagar por su moneda virtual.

Asimismo, la compañía japonesa anunció que los servidores multijugador también se cerraron hoy mismo, por lo que ya no se podrá jugar ningún modo que involucre varios usuarios en línea en una partida.

Aprovechando la ocasión, la compañía japonesa anunció que los servidores experimentan dificultades, pero la mejor opción es cerrarlos pues no hay motivos para pensar en su reparación.

¿Qué pasa con el modo para un solo jugador? Se reveló que aquellos que tienen el juego, podrán jugar en este modo single player desde hoy y hasta el próximo 25 de noviembre. Ese día, el servidor de Destruction AllStars cerrará para siempre y el juego no funcionará más.

We hardly knew ya Destruction Allstars pic.twitter.com/hGLPfwRygs — BRAD (@BradWardFight) May 26, 2026

¿Qué es Destruction AllStars y por qué falló?

Destruction AllStars es un juego multijugador exclusivo de PS5 lanzado por Sony en 2021 que combina combates de destrucción vehicular con mecánicas tipo hero shooter.

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Los jugadores competían en arenas usando autos especiales y personajes con habilidades únicas, pudiendo destruir vehículos rivales, pelear a pie e incluso robar coches durante las partidas.

El proyecto quería ser uno de los primeros grandes juegos como servicio de PlayStation, con temporadas, cosméticos y contenido online constante.

Sin embargo, Destruction AllStars nunca logró mantener una comunidad activa. Muchos jugadores criticaron la falta de modos, mapas y contenido desde el lanzamiento, además de una jugabilidad que rápidamente se volvía repetitiva.

Aunque Sony intentó impulsar el proyecto regalándolo mediante PlayStation Plus, el interés cayó en pocos meses y el soporte se redujo gradualmente. Con el tiempo, Destruction AllStars terminó como uno de los primeros tropiezos de Sony en su apuesta por los juegos como servicio.

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