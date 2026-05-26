Las tarjetas de Pokémon son muy populares entre los coleccionistas y entusiastas de la franquicia, pero también entre los “hombres de negocio” que buscan revender los ejemplares más raros en un intento de aprovecharse de la alta demanda. Naturalmente, esta situación da pie a todo tipo de crímenes.

En años recientes, hemos visto una oleada de robos de cartas en Estados Unidos y otros países debido a la escasez de suministro y el mercado de la especulación. Cada historia es diferente, y ciertamente hay casos que sobresalen por las razones equivocadas. Por ejemplo, un sujeto estadounidense fue acusado recientemente de usar una motosierra para irrumpir en una tienda y hurtar más de $10,000 USD en mercancía.

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Acusan a sospechoso de robar $12,000 USD en tarjetas Pokémon

Esta historia nos lleva hasta la ciudad de West Palm Beach en Florida, Estados Unidos. Según los informes locales, una persona utilizó una motosierra para irrumpir en una tienda ubicada en Lake Park para robar, nada más y nada menos, qie un botín de tarjetas Pokémon muy valioso.

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De acuerdo con los reportes, el propietario de Collection Realm, una tienda especializada en juegos de cartas y artículos de colección, se puso en contacto con la Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach para reportar un allanamiento de morada y un robo que tuvo lugar durante la noche del 21 de mayo.

Un video captado a través de una cámara de vigilancia permite ver a un hombre que intentó entrar a la fuerza en el establecimiento. Primero usó una piedra para abrirse paso sin éxito, y posteriormente utilizó una motosierra de batería para hacer un agujero con forma de triángulo en la ventana frontal, que era a prueba de huracanes.

Tras revisar las grabaciones de seguridad, el propietario calculó que el ladrón robó cartas Pokémon con un valor aproximado de $12,000 USD, pues en el botín había tarjetas con fundas y demás artículos de colección. Aparentemente, el sospechoso se cortó durante el incidente y dejó un rastro de sangre en el lugar.

Las cámaras de seguridad captaron las matrículas del auto del presunto criminal. Tras una investigación, se descubrió el paradero del sospechoso, identificado como Clayton Warren de 33 años. Las autoridades obtuvieron una orden de registro y lo arrestaron en su vivienda.

El sujeto fue capturado y arrestado el 21 de mayo, pero fue puesto en libertad durante la noche del día siguiente tras pagar una fianza de $20,000 USD. Actualmente es acusado de causar daños por un valor superior a $1000 USD, así como de robo de propiedad con un valor de entre $10,000 USD y $20,000 USD.

La investigación reveló que Clayton Warren vistió la tienda el 19 de mayo, 2 días antes de que sucediera el robo de las tarjetas Pokémon

La ola de robos de cartas Pokémon se intensifica

Por desgracia, el caso de Clayton Warren es sólo uno de tantos que se hicieron virales en los meses recientes. Y es que la frecuencia con la que se llevan a cabo robos y demás crímenes relacionados con tarjetas Pokémon aumentó considerablemente en los últimos años debido a las condiciones del mercado.

En enero de 2025, criminales armados entraron en una tienda y robaron una millonada en cartas coleccionables. Según los informes, había alrededor de 40 personas en el interior del establecimiento cuando tuvo lugar el incidente. Más adelante, en abril de este año, se dio a conocer la historia de Patrick Keys, un sujeto de 45 años que se escondió durante la noche en un local de la cadena Best Buy en Estados Unidos.

Los crímenes relacionados con cartas Pokémon TCG son cada vez más comunes

Los establecimientos nipones también empezaron a tomar medidas para contrarrestar a los acaparadores y combatir la reventa. Una de las estrategias más extremas consiste en romper los sobres para reducir el valor de las cartas Pokémon en el mercado de segunda mano.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estos incidentes? Déjanos leerte en los comentarios.

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