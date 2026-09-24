Una mujer de 78 años acaba de romper un récord Guinness gracias a su pasión por los videojuegos, en especial por Fortnite: Battle Royale. Su historia es otra muestra de que la edad nunca es un impedimento para divertirse y conocer nuevas experiencias que pueden cambiarnos la vida.

En el caso de Cath Bowie, los videojuegos marcaron un antes y un después. Los conoció gracias a su nieto, un fanático de Fortnite que la sorprendió con sus habilidades en el campo de combate. Sin darse cuenta, la mujer pasó de ser espectadora a tomar el control, hasta convertirse en toda una referencia entre la comunidad del Battle Royale.

Ahora, el Libro Guinness de los Récords la reconoció como una jugadora apasionada y la streamer de Fortnite de mayor edad en Twitch, un logro que agradeció públicamente.

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Abuela se hizo gamer gracias a Fortnite: Battle Royale

El juego de Epic Games es tan popular que ha despertado la curiosidad de personas de todas las edades. Cath Bowie, residente de Reino Unido, no estaba realmente interesada en los videojuegos, pero todo cambió cuando vio a su nieto divertirse en una partida del Battle Royale. En una charla con Guinness World Records, confesó que quedó “instantáneamente intrigada” cuando vio Fortnite.

Esto motivó a la mujer de 78 años a tomar por primera vez un control y a querer ir más allá que su nieto, pues su idea era hacer transmisiones de Fortnite para crear una comunidad y conocer gente. Sin embargo, no recibió el apoyo que esperaba, pues su familiar sugirió que nadie la vería.

“Como era un chico joven, simplemente no podía creer que su abuela fuera capaz de hacer algo así y sugirió que nadie se uniría a mí ni me vería”, explicó Cath. “Que dijera eso fue como ponerme una tela roja delante de un toro. Le demostraría que podía hacerlo”.

La jugadora empezó su carrera como streamer en 2018 con un canal de Twitch dedicado a Fortnite. Lo bautizó como grumpygran1948 gracias a una graciosa sugerencia de su nieta. Pronto quedó claro que la abuela gamer tenía futuro en la plataforma de streaming, pues consiguió muchos fans.

Desde entonces, grumpygran1948 ha acumulado 24,000 seguidores a lo largo de estos 9 años de partidas de Fortnite. Durante la entrevista, explicó que no ha perdido su pasión por los videojuegos, pues los disfruta como la primera vez.

“Lo más importante de todo es que, durante todos estos años, he seguido disfrutando cada día, cada semana, cada mes y cada año que he jugado y transmitido en directo”, añadió Cath.

Cath Bowie, mejor conocida como grumpygran1948, se convirtió en una jugadora apasionada gracias a Fortnite

Cath Bowie rompe récord Guinness como la streamer del Battle Royale de mayor edad

Además de cumplir su sueño y crear una comunidad gracias a Fortnite, Cath Bowie también obtuvo un récord Guinness como la streamer del Battle Royale de mayor edad. El pasado 1 de septiembre cumplió 78 años, lo que le permitió conseguir está distinción y aparecer en la Gamer’s Edition 2027 del Libro Guinness de los Récords.

La jugadora aseguró estar totalmente sorprendida, pues nunca pensó obtener un logro parecido. Aprovechó la oportunidad para agradecer a su familia por todo el apoyo y mandó un mensaje importante para toda la comunidad.

“Estoy increíblemente agradecida a mi maravillosa familia, que me ha apoyado durante estos 9 años jugando, y a los muchos amigos con los que he jugado en el camino”, añadió Cath. “Nunca dejen que la edad los detenga. Si yo pude, ustedes también pueden”.

Cath Bowie al recibir su certificado de récord Guinness

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