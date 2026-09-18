Ironmouse es sin lugar a dudas la VTuber más popular que existe a tal grado que compite incluso con streamers y creadores de contenido convencionales. Sin embargo, acaba de meterse en una polémica por una asociación que tal vez le esté dejando muchas ganancias, pero que al mismo tiempo deja en duda sus principios.

Como parte de la Temporada 4 del Capítulo 7 de Fortnite, se anunciaron un montón de colaboraciones con franquicias de videojuegos y aparte se anticipó la aparición de la popular VTuber Ironmouse.

Epic Games hizo oficial el contenido que incluirá esta colaboración, que estará disponible a partir del 18 de septiembre, y después de esto las críticas en contra de Ironmouse se amplificaron.

Ironmouse da la espalda a juegos hechos con IA... a excepción de Fortnite

Los comentarios negativos no están dirigidos al contenido de la colaboración en sí, sino como Ironmouse aceptó esta alianza.

A mediados de este año, Ironmouse rompió los lazos con Perfect World Games y rompió el vínculo de patrocinio relacionado con Neverness to Everness luego de enterarse de que se usa inteligencia artificial (IA) para su desarrollo, algo que la compañía china le había negado.

“¡Jamás jugaré a juegos de IA!”, se lee en título del Short en YouTube que compartió la VTuber explicando la situación que vivió y que ahora la contradice.

Decimos esto porque Epic Games ya ha confirmado que usa herramientas de IA generativa para apoyar en las labores de creación de arte conceptual, diseño de personajes y escenarios del popular juego, por lo que resulta doble moral que Ironmouse aceptara colaborar con Fortnite apenas meses después de la controversia con Neverness to Everness.

BREAKING: Ironmouse has released a statement regarding the controversy around hardline stance to never play or do business with companies that have games that use AI, but happily teamed with Fortnite, a game and company that proudly uses generative AI. pic.twitter.com/poZJDYj1w9 — Tactikal Templar (@TemplarsVoice) September 15, 2026

Jugadores critican doble moral de Ironmouse

Desde luego, sus detractores y hasta seguidores no tardaron en hacérselo ver en cada una de sus publicaciones recientes sobre Fortnite en sus redes sociales, señalando que se trata de un ejemplo más de alardeo moral.

“Adorable como cambian cuando les conviene”, expresó un internauta.

“Es sólo una hipócrita que ama el dinero”, comentó uno más. “Qué vendida”.

Ironmouse llegará a Fortnite como parte de la serie Ídolos (imagen: Epic Games)

Algunos podrían salir en su defensa argumentando que Ironmouse tomó esta decisión no sólo por el uso de la IA en Neverness to Everness, sino además porque los encargados del juego le mintieron sobre esto, pues le habrían dicho que no se usó esta tecnología en su desarrollo, algo que no es verdad. No obstante, la VTuber ha dejado claro que no colaboraría con ningún juego hecho con IA.

Otra excusa posible sería que Ironmouse no tenía conocimiento sobre el uso de IA en el desarrollo de Fortnite, aunque, a diferencia de Neverness to Everness, Epic Games ha hecho público y ampliamente como emplea esta herramienta.

De cualquier manera, hasta el momento, Ironmouse no ha emitido comentario alguno sobre la controversia.

¿Qué opinas de la postura de Ironmouse en torno a los juegos hechos con IA? Cuéntanos en los comentarios.

Fortnite está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch, así como PC y dispositivos móviles. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

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