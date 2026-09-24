Las carteras de los jugadores han sufrido bastante en años recientes, pues los videojuegos se han encarecido de forma importante. Sin embargo, algunos desarrolladores consideran que, en realidad, sus títulos son demasiado baratos y que cada vez es más difícil cubrir los elevados costos de producción.

Joe Brammer, desarrollador principal de Wardogs, es uno de ellos. Recientemente, reaccionó a unas declaraciones de Tim Schafer, jefe de Double Fine, sobre lo difícil que es desarrollar videojuegos en la industria actual.

El creativo detrás el exitoso shooter cree que los videojuegos deberían ser más costosos. Incluso, culpó a Rockstar Games y a GTA VI de que las cosas sigan igual. Desde su perspectiva, la debut del esperado juego era la oportunidad ideal para aumentar de forma general los precios a favor de una industria más equilibrada para los estudios.

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Creativo de Wardogs critica a GTA VI por no aumentar el precio de los videojuegos

El precio de GTA VI fue tema de discusión durante meses. Muchos estaban convencidos de que el título de Rockstar Games iba a costar $100 USD o más, pero al final Take-Two Interactive tomó la decisión de apostar por un precio al alcance de más bolsillos: $80 USD para la edición base.

Analistas pronosticaron que el título de Rockstar Games haría que otras importantes franquicias de videojuegos subieran de precio. Asimismo, dijeron que GTA VI era demasiado barato y que debería costar al menos $200 USD, debido a todo lo que ofrecerá y a sus elevados costos de producción.

Tim Schafer, fundador de Double Fine, se mostró desconcertado con la economía actual de la industria de los videojuegos. Desde su perspectiva, la avaricia de las grandes compañías dificulta el desarrollo de nuevos proyectos.

Sin embargo, Joe Brammer considera que el verdadero culpable es el costo de los videojuegos. El creativo de Wardogs piensa que los títulos son demasiado baratos y que deberían subir de precio para crear un equilibrio respecto a los costos de producción, que cada vez son más elevados para producciones AAA, AA y juegos independientes. El creativo criticó a Rockstar Games y GTA VI por no dar el paso y ayudar al mercado con un aumento general de precios para el entretenimiento.

“Los juegos son demasiado baratos, el coste de desarrollo demasiado alto. GTA VI tuvo la oportunidad de subir el listón, y no lo hicieron, así que seguiremos dando vueltas en círculo… No finjamos que no sabemos por qué, gente como Tim debería alzar la voz y decir: ‘Los juegos tienen que costar más’, en lugar de actuar como si no lo supiéramos", afirmó Brammer.

Algunos creativos creen que GTA VI tuvo que elevar la barrera de los precios para ayudar a la industria

Para poner en perspectiva su punto, Brammer afirmó que un boleto de tren en Reino Unido puede costar £30 GPB, mientras que Wardogs se vende por £36.99 GPB. Por ello, está convencido de que un aumento de precio en los videojuegos evitaría periodos crisis para todo tipo de estudios y desarrolladores.

¿Por qué GTA VI no fue más caro?

Todos concuerdan en que GTA VI pudo haber sido un juego más caro y que, aún así, millones de fanáticos lo hubieran comprado sin reclamos. De hecho, hay un dato que lo demuestra: la mayoría de los jugadores adquirieron la edición de $100 USD, en lugar de la que cuesta sólo $80 USD.

Strauss Zelnick, jefe de Take-Two, anticipó que GTA VI sería mucho más barato de lo que debería ser, si se toma en cuenta su calidad y todo el contenido que ofrecerá. Desde su perspectiva, lo ideal era ofrecer un precio justo para que todos pudieran experimentar el título sin preocuparse demasiado por sus bolsillos.

“Nuestro objetivo es ofrecer siempre un valor mucho mayor que el que cobramos, y creemos que ese precio nos permite lograrlo. Además, ofrecemos una opción premium para quienes deseen aprovecharla. Incluso en ese caso, creemos que el precio está fijado de forma que ofrezca un valor mucho mayor que el que cobramos”, comentó el ejecutivo.

Take-Two prefirió ofrecer un precio justo antes de generar polémica

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