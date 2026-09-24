Grand Theft Auto VI está más cerca que nunca, y eso sólo significa una cosa: la campaña de marketing finalmente se puso en marcha. Además de los adelantos oficiales y la publicidad en las calles, los responsables del proyecto lanzarán al mercado una genial y muy costosa edición coleccionista. Eso sí, un detalle decepcionará a los fans.

La revelación de este producto especial llega tan sólo pocas horas después de que la comunidad descubriera algunas pistas que apuntaban al estreno de múltiples artículos temáticos. Rockstar Games tardó poco tiempo en confirmar la información, y ya conocemos más detalles sobre este producto.

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Esto incluye la Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection

Los rumores previos parecían indicar que sólo era cuestión de tiempo para que la compañía revelara al público la edición coleccionista. En efecto, el estudio detrás del videojuego protagonizado por Lucía Caminos y Jason Duval finalmente anunció la Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection.

Se trata de un paquete premium que incluye mucha mercancía temática de la próxima entrega de la serie. La caja presenta más de 10 artículos especiales inspirados en Leonida: Macca, el caimán, un programa de televisión ficticio que seguramente aparecerá en el juego.

El protagonista de la Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection es una figura de 15 cm del caimán conocido como Macca. Lo interesante es que el juguete tiene un compartimento secreto. También hay unas gafas de sol Oakley Frogskins que cuentan con cristales Prizm Sapphire y el logotipo de GTA VI.

Esta es apenas la punta del iceberg, pues el paquete también incluye una gorra New Era 9FORTY que destaca de inmediato gracias a sus decoraciones inspiradas en Vice City, la ciudad ficticia en la que se desarrollará gran parte de la aventura de la próxima entrega de la franquicia.

Los fanáticos que adquieran la edición coleccionista también encontrarán una cangurera de los cayos de Leonida, un espejo magnético que presenta un dibujo de Macca, un llavero con la forma de una cuchilla de afeitar, un agitador de cócteles, un vaso para bebidas con una ilustración del manatí llamado Chunkee y un pack de stickers, entre otras cosas.

Esta es la lista completa de los artículos que conformarán la Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection:

Figura de 15 cm de Macca, el Caimán

Bolsa cangurera Leonida Keys

Cuchara mezcladora coleccionable de Vice City

Espejo magnético de Macca, el Caimán

Gafas de sol Oakley Frogskins

Gorra New Era 9FORTY Snapback

Llavero con cuchilla de afeitar de Vice City

Paquete de stickers Leonida Keys en bolsa

Póster de recuerdo de doble cara con mapa de Leonida

Set de pines esmaltados Leonida Keys en lata metálica

Vaso con dibujo de Chunkee, el Manatí

Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection incluye una figura especial de Macca

Edición coleccionista de GTA VI no incluirá el juego

Todo lo anterior suena muy emocionante, y estamos seguros de que los fanáticos de hueso colorado estarán contentos de adornar sus estanterías con los artículos que se incluyen en la edición coleccionista; sin embargo, llegó el momento de habla de las malas noticias.

En primer lugar, la Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection tiene un precio muy elevado. Lo que pasa es que los fanáticos que deseen hacerse con ella deberán desembolsar la gran suma de $399.99 USD. La preventa ya está activa en el sitio web oficial de Rockstar Games, pero el producto no está disponible en México.

Además, este paquete especial inspirado en la nueva entrega de la franquicia de Take-Two Interactive tampoco incluirá una copia del juego, ni siquiera en formato digital. Esto significa que los jugadores deberán pagar mínimo otros $80 USD si desean adquirir este artículo y jugar el título en su lanzamiento.

Pagar por una edición coleccionista de $400 USD que ni siquiera incluye el juego es una idea que decepcionará a un gran sector de la comunidad.

No sorprende esa decisión, pues la nueva entrega ni siquiera tendrá una edición física tradicional. Tal como se anunció hace algunos meses, las cajas estarán vacías y sólo tendrán en su interior un código de descarga. Strauss Zelnick, jefe de Take-Two Interactive, afirmó que los discos ya son innecesarios.

Estos son los artículos incluidos en la edición de colección de GTA VI

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta edición coleccionista? ¿Planeas comprarla? Déjanos leerte en los comentarios.

GTA VI debutará el 19 de noviembre para PS5 y XBOX Series X|S. Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con él.

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