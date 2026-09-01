ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE quiere llevar los combates aéreos de la franquicia a un nuevo nivel. Bandai Namco presentó un nuevo avance dedicado al apartado multijugador del juego y reveló que tendrá los modos online más ambiciosos en la historia de la serie.

Pero, ¿qué hay de nuevo? Para empezar tenemos que una de las principales novedades será la Base Aérea, un nuevo Hub virtual que funcionará como punto de encuentro para los jugadores. Este espacio podrá reunir hasta 100 pilotos al mismo tiempo, quienes podrán interactuar, buscar partidas y prepararse para sus próximas misiones.

La Base Aérea no será únicamente un menú para entrar al multijugador. Los jugadores podrán recorrerla, conversar con otros pilotos mediante el chat, participar en un modo de entrenamiento militar para hasta cuatro personas e incluso jugar títulos clásicos de arcade de Bandai Namco.

También habrá una Jukebox con canciones de anteriores entregas de ACE COMBAT, por lo que la compañía quiere que este espacio funcione como una especie de punto de reunión para la comunidad.

ACE COMBAT 8 tendrá nuevos modos multijugador

El multijugador de ACE COMBAT 8 contará inicialmente con dos modalidades principales. La primera será Asalto cooperativo, una experiencia PvE en la que dos equipos de cuatro jugadores competirán para conseguir la mayor puntuación mientras enfrentan diferentes enemigos y objetivos.

La segunda será Guerra cooperativa, un modo PvPvE en el que dos equipos de cuatro jugadores deberán enfrentarse entre sí mientras combaten contra unidades controladas por la inteligencia artificial.

En este modo será importante administrar el llamado Nivel de amenaza y enfrentarse a los Ases, elementos que añadirán un componente estratégico a las batallas. Al final, el equipo que consiga la puntuación más alta será el ganador y recibirá mayores recompensas.

Pero eso no será todo. Conforme los jugadores avancen en el modo online también aparecerán misiones de emergencia por tiempo limitado.

Una de ellas será Scramble, donde 4 jugadores tendrán que enfrentarse a una peligrosa escuadrilla aérea controlada por el juego. Por otro lado, Emergency Sortie pondrá a ocho pilotos frente a algunas de las armas colosales más conocidas de la franquicia, incluyendo enfrentamientos que recordarán a los clásicos combates contra jefes de ACE COMBAT.

Además, habrá eventos PvP temporales con partidas 4v4 y enfrentamientos tipo deathmatch para hasta 8 jugadores.

El multijugador tendrá su propia progresión

Otra de las apuestas de esta entrega será separar la progresión del modo online de la campaña. Los jugadores asumirán el papel de pilotos mercenarios y podrán crear un avatar personalizable que seguirá evolucionando conforme obtengan recompensas.

También habrá una tienda de suministros y una ACE COMBAT STORE, donde será posible gastar la moneda obtenida durante las misiones para conseguir aeronaves, elementos cosméticos, potenciadores y otros objetos.

La Base Aérea también irá creciendo conforme los jugadores avancen. Al cumplir ciertos requisitos podrán desbloquear puertas que llevan a otras bases, las cuales funcionarán como nuevos espacios de reunión para la comunidad.

Además, los propietarios del ACE PASS podrán hacer que su actividad en el multijugador contribuya a su progreso.

¿Habrá cross-play en ACE COMBAT 8?

Ahora bien, uno de los detalles más importantes de los multijugadores actuales es saber si tendrá juego cruzado o no. Después de todo, el cross-play es la función que te permite jugar con tus amigos sin importar si tienen el juego en otra plataforma.

Afortunadamente, Bandai Namco Entertainment confirmó que ACE COMBAT 8 tendrá multijugador con cross-play. De este modo, no importa si juegas en PC y tus amigos en consolas o si tus compañeros tienen una consola de la competencia, todos podrán enfrentarse.

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ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC vía Steam. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con él.