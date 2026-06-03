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ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE
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Surca los cielos y supera cada desafío para ganarte un lugar entre la élite. Participa en intensos combates aéreos para dominar el campo de batalla con poderosas armas. Vive una impresionante campaña llena de misiones de alto riesgo, decisiones difíciles y profundos lazos con tu escuadrón.
DETALLES
- Desarrollador:Bandai Namco Aces Inc.
- Publisher:Bandai Namco Entertainment Inc.
- Género:Shooter, Simulator, Arcade
- Fecha de Lanzamiento:1/Octubre/2026
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